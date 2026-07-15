Lionel Messi continúa ampliando su legado en la Copa del Mundo. Tras repartir dos asistencias en la victoria 2-1 sobre Inglaterra, el capitán argentino alcanzó 12 participaciones directas de gol en el Mundial 2026, producto de 8 goles y 4 asistencias.

Con este registro, el ’10′ de la Albiceleste se ubicó entre los futbolistas con mayor influencia ofensiva en una sola edición del torneo, consolidando una de las campañas individuales más sobresalientes en la historia de los Mundiales.

Messi entra al Top 5 de mayores participaciones de gol

Según los datos compartidos por MisterChip, Messi ocupa el cuarto lugar entre los jugadores con más participaciones directas de gol en una misma Copa del Mundo.

El ranking histórico quedó conformado de la siguiente manera:

Just Fontaine (Francia, 1958): 15 participaciones (13 goles y 2 asistencias).

Sándor Kocsis (Hungría, 1954): 13 (11 goles y 2 asistencias).

Gerd Müller (Alemania, 1970): 13 (10 goles y 3 asistencias).

Lionel Messi (Argentina, 2026): 12 (8 goles y 4 asistencias).

Ademir (Brasil, 1950): 12 (8 goles y 4 asistencias).

Kylian Mbappé (Francia, 2026): 11 (8 goles y 3 asistencias).

Raymond Kopa (Francia, 1958): 11 (3 goles y 8 asistencias).

Fritz Walter (Alemania, 1954): 11 (3 goles y 8 asistencias).

#OJOALDATO - Con sus 2 asistencias en la semifinal, Messi 🇦🇷 llega a 12 participaciones directas de gol (8 goles + 4 asistencias) en el Mundial 2026, uno de los mayores registros de una edición en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Fontaine 🇫🇷 1958 — 15 (13+2)

Kocsis 🇭🇺 1954… pic.twitter.com/s8kNlTLN9n — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Dos asistencias que impulsaron otro récord

Messi fue determinante en la semifinal frente a Inglaterra al asistir en los dos goles de Argentina. Su actuación no solo condujo a la Albiceleste a una nueva final mundialista, sino que también le permitió seguir escalando en los registros históricos del torneo.

Con ocho goles y cuatro asistencias, el capitán argentino igualó la marca de Ademir y quedó a solo una participación de gol de igualar a Gerd Müller y Sándor Kocsis, y a tres del histórico registro de Just Fontaine.

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