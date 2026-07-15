Con 12 participaciones de gol, Messi firma uno de los mejores Mundiales de todos los tiempos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Con 12 participaciones de gol, Messi firma uno de los mejores Mundiales de todos los tiempos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Redacción EC

Lionel Messi continúa ampliando su legado en la Copa del Mundo. Tras repartir dos asistencias en la victoria 2-1 sobre Inglaterra, el capitán argentino alcanzó 12 participaciones directas de gol en el Mundial 2026, producto de 8 goles y 4 asistencias.

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