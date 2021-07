Conforme a los criterios de Saber más

El mes de julio inicia con una noticia que nadie esperaba, menos los hinchas del Barcelona. Lionel Messi es jugador libre y cualquier club del mundo puede negociar sin problemas con la máxima figura del cuadro culé. Varios equipos están interesados en contar con uno de los mejores jugadores de la historia, hasta clubes peruanos se unieron en esa ola de publicaciones para “intentar” convencer al astro argentino. Algo imposible que pueda suceder.

La historia de la salida de Lionel Messi del Barcelona comenzó desde inicio de temporada. El argentino ya estaba cansado de todo lo que se vivía en el conjunto catalán a nivel dirigencial y deportivo. Quería buscar nuevos retos y un lugar donde pueda volver a ser feliz. Además, había un corto circuito con el ex presidente Josep Maria Bartomeu.

A partir de ahora el argentino queda sin equipo de manera temporal por primera vez en su vida profesional.

Lionel Messi no estaba feliz en Barcelona. La gota que rebalsó el vaso fue cuando sacar a Luis Suárez. Para la ‘Pulga’ fue un maltrato lo que hicieron con su amigo y decidió irse antes del inicio de la temporada 2020-2021. Para hacerse escuchar mandó un burobax que fue en minutos fue noticia mundial: “Messi fuera del Barcelona”.

“El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir”, explicó Lionel Messi en una entrevista con Goal.

Lionel Messi ganó cuatro Champions League como jugador del Barcelona. (Getty)

En las intenciones de Lionel Messi para dejar el Barcelona no pasaba en hacerle daño al club, todo lo contrario, buscaba la manera más formal para ponerle punto final a su historia con el equipo que le dio y al que le dio todo. Sin embargo, todo se fue de las manos.

“Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio (2020), pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”, agregó Messi.

Según reveló Diario AS, el presidente del cuadro azulgrana cree que conseguir que el portugués llegue al Camp Nou, podría salvar la dura situación económica que viven.

Los tiempos en Barcelona han cambiado. Ya no está Josep Maria Bartomeu. También llegó Sergio Agüero, gran amigo de Messi, y hay muchas ganas de convencer a Lionel para su renovación. Es cierto que las cosas no son fáciles por el el Fair Play Financieros; sin embargo, en tienda catalán están confiados en que renueve su máxima estrella.

- ¿CUÁNTOS EQUIPOS PERUANOS VALE MEESI ? -

El fin del contrato de Lionel Messi con el Barcelona ha dejado vía libre para cualquier club pueda negociar con el jugador argentino. Pero solo los equipos multimillonarios como el Manchester City o PSG están en las condiciones de pagar lo que vale la ‘Pulga’.

Según el sitio especializado en ver los valores aproximando en el mercado de fichajes de los futbolistas, Transfermarkt, Lionel Messi está bordeando los 80 millones de euros . El argentino en algún momento llegó a tener un valor de 180 millones. Es más, tenía un clausula de salida de 700 millones de euros.

Cuando participaste en la #CopaDeLaAmistad hace ya varios años nos deleitaste con tu gambeta y tus goles.



¿Por qué no te animas a vestir la del ‘Delfín’? 🐬💛🖤#Messi#CantolaoFuerza👏🏽 pic.twitter.com/RqX87OC3lJ — Academia Cantolao (En casa 🏠) (@ADCantolao) July 1, 2021

Ahora será más accesible fichar a Lionel Messi porque ya no se tendría que pagar una cláusula de salida y tampoco negociar con el Barcelona. El trato será directo entre algún club y el argentino. Así se podrían mover algunos números. Solo para tener una idea de cuánto ganaba en Barcelona: 197 mil eros al día, 1.4 millones a la semana, 5.9 millones al mes y 70.8 millones al año. Esto desde su última renovación de contrato que se dio en el año 2017.

Los equipos peruanos están lejos de fichar a Lionel Messi. Quizás en un futuro se podría traer al argentino para jugar un partido amistoso como lo hizo Ronaldinho pero tenerlo en sus filas es algo que jamás se dará. Por ejemplo, todo el plantel de Cantolao, uno de los equipos que puso una publicación sobre la ‘Pulga’, tiene un valor total del mercado que bordea los 5 millones de euros. Una cifra que no alcanza con lo que gana el argentino en un mes.

Según Transfermarkt, el equipo peruano con mejor valor de mercado total es Universitario con 9.43 millones de euros. Es lo que vale, la suma de todos los volares de su plante. Esa cifra no cubre dos meses de sueldo de Lionel Messi. Si se juntan los cremas con Sporting Cristal (8,68 millones de euros) y Alianza Lima (8,05 millones de euros) llegarían a los 25 millones y solo alcanzaría para cubrir 5 meses de la remuneración de la ‘Pulga’.

La página Transfermarkt también muestra que el valor total de todos los equipos de Liga 1 es de 121,83 millones de euros . Eso quiere decir que Lionel Messi vale en el mercado de fichajes lo mismo que toda la plantilla de los equipos peruanos. Una verdadera locura.

Lionel Messi viajó a Argentina conociendo la oferta de Barcelona. (Foto: Reuters)

Lionel Messi terminó su contrato con Barcelona el pasado 30 de junio. (Foto: AFP)

MÁS EN DT