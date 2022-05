Lionel Messi volvió a hablar con los medios luego de la temporada irregular con el PSG. Pese a que llegó con grandes expectativas, el argentino decepcionó a los ultras del cuadro parisino por no poder ganar la Champions League. Ello conllevó a que lo abucheen, insulten y pidan su salida en el Parque de los Príncipes. En diálogo con TyC Sports, el 10 confesó haberla “pasado muy mal” y también se refirió a las secuelas que le dejó el Covid-19.

Concentrado con la selección argentina, su “lugar feliz”, Lionel Messi atendió a TyC Sports en la previa al duelo frente a la selección de Italia. El jugador del PSG se refirió al Covid-19 y a las secuelas que tuvo: “Me pegó muy mal. Me dejó secuelas en los pulmones. No podía ni correr después de recuperarme”.

Estas revelaciones son impactantes, puesto que muchos jugadores han padecido este virus, pero ninguno había sido tan contundente en torno a las secuelas.

Messi reveló en TyC Sports que la pasó muy mal con el Covid-19 pic.twitter.com/rptNny7G3R — Diario Olé (@DiarioOle) May 30, 2022

Por otro lado, Messi habló sobre los abucheos en el Parque de los Príncipes: “Los silbidos fueron algo nuevo para mí. Sentir el respaldo de los argentinos fue algo hermoso”.

Como se recuerda, Messi en Barcelona siempre fue tratado como una eminencia. Esto cambió esta temporada en la cancha del PSG, puesto que luego de ser eliminados de la Champions League frente al Real Madrid, el clima se volvió hostil y atacaron al argentino por su bajo rendimiento.

Messi: “Veo difícil llegar al 2026″

La selección argentina disputará el Mundial Qatar 2022 con la ilusión de poder obtener su tercera Copa del Mundo. Con un grupo compenetrado y un Messi más líder que nunca, los dirigidos por Scaloni tratarán de conseguir un trofeo más para sus vitrinas.

No obstante, Messi ya piensa en el futuro: “No sé que va a pasar después del Mundial. Sinceramente, me parece muy difícil llegar al 2026. A veces ya me matan con que corro muy poco”, afirmó.