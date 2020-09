Lionel Messi decidió quedarse en Barcelona debido a la negativa de la presidencia del club de efectuar la cláusula de salida. En una entrevista con Goal, el argentino expresó que no pudo salir del equipo español debido a que necesitaban pagar 700 millones de dólares. Asimismo, el ’10′ se refirió a los proyectos y apuntó a Bartomeu.

Messi indicó que su decisión pasó exclusivamente por la negativa del Barcelona de dejarlo ir gratis. Afirmó que era “imposible” pagar los 700 millones y que deberá cumplir con el año restante de contrato con el club español.

Asimismo, la ’Pulga’ se refirió a la falta de proyectos ambiciosos y ganadores. Como se recuerda, Messi siempre ha declarado que faltan proyectos en el Barcelona y que esa será la principal causa de su posible salida en 2021.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, afirmó.

Messi se queda en Barcelona: ¿cuándo volverá a jugar con la camiseta blaugrana?

LaLiga debió haber empezado el domingo 13 para el cuadro blaugrana, en el duelo frente al Elche; sin embargo, han aplazado las dos primeras jornadas. De esta manera, oficialmente recién saldrá a la cancha el 27 de septiembre, contra el Villarreal, por la 3° jornada, en el Camp Nou y con horario a confirmar.

