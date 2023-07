¡2500 millones de dólares!

No es la primera vez que este equipo, el Inter Miami, busca contar con un argentino y conseguir cosas importantes, hace tres años, dio el golpe contratando a uno de los ‘9′ que llegó en septiembre de 2020. Gonzalo Higuain fichó a cambio de 7,5 millones de euros, algo que además lo convirtió en el jugador mejor pago de la liga norteamericana. En total, Higuaín disputó 70 partidos y marcó 29 goles con la camiseta de Inter Miami, aunque pese al esfuerzo nunca pudo festejar un título.

La llegada de Lionel Messi al Inter de Miami no solo implica un impacto deportivo significativo, sino también un gran potencial económico. Abro 🧵 para explorar en detalle los beneficios económicos en términos de marketing, patrocinios, derechos audiovisuales, turismo, venta de… pic.twitter.com/O4v5hjyIyv — Luis Carrillo Pinto (@luiscp7) July 17, 2023

El Inter Miami por dentro

Inter Miami lleva cinco años de vida institucional. Es, digamos, casi un debutante. Todo empezó el 29 de enero de 2018, cuando la MLS anunció que Miami recibiría la 25° franquicia de la liga, sin embargo, nadie imaginaría que dicha ciudad estaría en los ojos del mundo tras la posible llegada de Lionel Messi a dicho equipo. El astro argentino luego de dos temporadas en Paris Saint-Germain.

Y es que, cuando el inglés David Beckham recibió la opción de poder tener una franquicia en cualquier mercado de los Estados Unidos - excepto Nueva York- por el monto fijo de 25 millones de dólares para el momento en que decida retirarse. No obstante, quien iba a imaginar que esa cláusula sería crucial para la llegada de Lionel Messi a Miami.

Niko Moreno, periodista que radica en Estados Unidos que trabaja en Pulso Sports responde algunas interrogantes sobre Inter Miami, posible nuevo equipo de Lionel Messi: ¿Tiene mucho dinero el club? “Absolutamente. Con los hermanos cubano americanos Jorge y Jose Mas que se especula tienen una fortuna de más un billón de dólares segun Forbes y David Beckham que tienen más o menos 500 millones el dinero esta hay”.

¿Por qué no ha salido campeón en la MLS? “La respuesta es simple -explica Moreno-, solo dinero no garantiza campeonatos en MLS. Miami trajo “grandes nombres” como lo prometió antes de su partido inaugural, gastó $ 12 millones para adquirir a Rodolfo Pizarro, quien era uno de los jugadores más destacados en ese momento, pero nunca dio la talla. Más estrellas llegaron durante la temporada 2020, con el goleador Gonzalo Higuaín y el ex ganador de la Copa del Mundo de Francia, Blaise Matuidi, que llegaron en el otoño, ambos después de temporadas con la Juventus. Matuidi fue un fracaso en la cancha e Higuaín fue visto durante mucho tiempo de la misma manera. El fichaje de Matuidi terminó peor porque resulto en una investigación de la MLS sobre el costo real de esos fichajes. Matuidi se agregó a la lista sin usar un puesto de jugar designado, pero se descubrió que Miami le había estado pagando mucho más dinero de lo que informaron. Matuidi fue uno de los cinco jugadores que la MLS no reportó”.

Durante sus años como club profesional, Inter Miami ha contado con varios futbolistas argentinos que han pasado por su fila a lo largo de su corta historia como: Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Matías Pellegrini. Julián Carranza y Gonzalo Higuaín.

Sin embargo, la relación de Inter Miami con el país de Argentina no solo es en el ámbito futbolístico, sino que en sus tribunas el nexo es aún mayor. La barra oficial del club se llama “Vice City”, que está integrada en su mayoría por ciudadanos argentinos, que cantan como si fuera un estadio en su país y poniendo un color diferente en las tribunas del DRV PNK Stadium.

Asimismo, el presente de Inter Miami en lo deportivo es complicado, tras el despido de Phil Neville, quien asumió el cargo fue el argentino Javier Morales, técnico de 43 años - que está como interino y que no ha empezado con el pie derecho, puesto que cayó como local ante el DC United de Wayne Rooney. Esto ha conllevado a que ya acumule cinco derrotas de manera consecutiva y que esté último en la Zona A de la liga, con 15 puntos, De cerrarse el fichaje, Lionel Messi tendrá él desafió de alzar con la franquicia de Inter Miami hasta la cima así como cuando lo fundó David Beckham.

Además… Messi, los hinchas y cómo se transforma la MLS Más allá de que MLS ha hecho un buen trabajo en alejarse del viejo estigma de ser la liga del retiro, tener el mejor jugador del mundo, finalizar su carrera en esta liga es algo único, especialmente teniendo en cuenta que hace menos de un año estaba ganando una copa del mundo como el jugador más importante de Argentina. Su llegada también podría abrir una puerta para que se aumente el tope salarial de la liga y lleguen más estrellas mundiales que aún tienen años por jugar. ¿Cómo es su hinchada? Algo que Miami no ha logrado hacer es crear una fuerte fuerza de aficionados. De hecho, la asistencia de Inter Miami ocupa el último lugar entre los 28 equipos de la MLS, con una multitud promedio de 12,821 en su estadio de 18,000 asientos en Fort Lauderdale.









Messi y un presente a nivel de clubes que deja mucho que desear

En el elenco parisino, Lionel Messi disputó 74 partidos con el club francés llamado PSG, luego de fichar en el verano boreal de 2021 procedente del FC Barcelona,

Finalmente, en sus 74 encuentros, Lionel Messi anotó 32 goles y brindó 35 asistencias, pero dejará el PSG sin haber podido dar al club parisino su gran objetivo a nivel de clubes europeos: La UEFA Champions League.

