Lionel Messi sorprendió a propios y extraños al llevar el trofeo de la MLS Cup al Departamento de Policía de Fort Lauderdale durante el tour de celebraciones tras la histórica consagración de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer en su temporada 2025. La imagen del astro argentino con el galardón en una comisaría generó repercusión y sonrisas entre los hinchas y la comunidad local, consolidando un gesto fuera de lo común en las celebraciones deportivas.

El campeón mundial fue la figura central del viaje del título, que incluyó visitas a diferentes puntos de la ciudad y que tomó un giro inusual con la parada en la estación policial del norte de Miami. Allí, Messi presentó la copa en un ambiente relajado y festivo, lo que fue destacado por seguidores y medios como una forma de acercar el logro a diversos sectores de la comunidad.

Lionel Messi llevó el TROFEO DE LA MLS al Departamento de POLICÍA de Fort Lauderdale, así…



JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇦🇷pic.twitter.com/xrSdqgDviD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 22, 2025

Inter Miami se coronó campeón de la MLS el pasado 6 de diciembre tras vencer 3-1 a los Vancouver Whitecaps en la final disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con Messi aportando dos asistencias y siendo nombrado el Jugador Más Valioso del partido. Este título representa la primera MLS Cup en la historia del club, un hito tras años de crecimiento desde su fundación.

El gesto del delantero no solo fue una anécdota curiosa, sino que también reforzó los fuertes vínculos del equipo con la ciudad y sus instituciones locales, en una temporada que quedará en la memoria de los aficionados por el impacto de Messi dentro y fuera de la cancha.