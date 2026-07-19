Argentina va por la última de Leo, como canta toda la afición. Y Lionel Messi va por sus propios registros aun cuando ya suma casi todos los existentes y él ni tenga una lista de ellos.

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 y Leo tiene un partido para seguir haciendo historia. Le quedan 90 minutos, quizás 120 para cerrar su gran historia mundialista por todo lo alto.

Con su pase a la final, Messi iguala al brasileño Cafú con haber clasificado a tres finales del Mundial. El lateral lo hizo en 1994, 1998 y 2002. El argentino tendrá un mejor registro si es titular este domingo, ya que habrá sido inicialista en todas las finales, ya que Cafú ingresó en la final de 1994 en el minuto 21 por Branco.

#OJOALDATO - Al jugar la final ante España, Messi 🇦🇷 igualará a Cafú como los ÚNICOS futbolistas que han disputado TRES finales de la Copa del Mundo:



Cafú 🇧🇷 — 1994, 1998, 2002

Messi 🇦🇷 — 2014, 2022, 2026 pic.twitter.com/2jEY6BYx2s — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Y la final es el gran reto para Leo, no solo por buscar alcanzar el título, sino para despedirse también como el máximo goleador de finales en los mundiales. Ese registro hoy le pertenece a Kylian Mbappé, quien suma 4 tantos (uno en el 2018 y tres en el 2022). Lo siguen los tres tantos de Pelé, Hurts y Zidane, mientras que Leo solo tiene 2.

Pero Leo ha convertido el terreno llamado Mundial en su patio. Cuando empezó la cita en junio, Messi apenas tenía algunos récords mundialistas, como ser el jugador con más partidos (26), uno más que Matthaus, y era el jugador que más veces fue capitán, con 19 cintas en el brazo. Y solo lideraba la tabla de goleadores argentinos con 13 tantos, tres más que Batistuta.

Récords de Messi

Además, debe marcar un gol para recuperar el registro de máximo goleador de los mundiales y retirarse de las Copa del Mundo con ese registro, ya que ayer Mbappé lo superó con sus dos goles ante Inglaterra. El francés llegó a los 22 tantos y Messi tiene 21.

Ahora, un mes después, ostenta casi todos los registros y hay un antes y después de Messi.

Lionel Messi

RÉCORDS L. MESSI Jugadores Presencias mundialistas 6 -Cristiano Ronaldo (POR): 6

-Guillermo Ochoa (MEX): 6 Máximo goleador 21 -K. Mbappe (FRA): 22

-M. Klose (ALE): 16 Máximo asistidor 12 -F. Walter (ALE): 10 Más victorias 23 -K. Mbappé (FRA): 17

-K. Klose (ALE): 17

Más partidos consecutivos marcando 9 -Fontaine (FRA): 6

-Jairzinho (BRA): 6

Más goles generados 33 (21 goles / 12 asistencias) -K. Mbappé (FRA): 28 (22 / 6)

-Pelé (BRA): 12 / 8)

Más partidos 33 -Cristiano (POR): 26

-L. Matthaus (ALE): 25

Y le falta pocos por batir

Máximo goleador en los mundiales: 21

-K. Mbappé: 22

Máximo goleador en finales: 2

-K. Mbappé: 4

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