Messi empezó a prepararse para los 38 años cuando tenía 27. La frase parece exagerada, pero la evidencia cuenta otra historia. Lionel Messi comenzó a pensar en la última etapa de su carrera cuando todavía estaba en la plenitud de la primera. Después del Mundial de Brasil 2014 entendió que, si quería seguir siendo el mejor durante muchos años más, debía cambiar algo más que su fútbol.

Hasta entonces, Messi era un futbolista extraordinario que entrenaba y competía como extraordinario. Desde ese momento empezó a construir algo diferente: una versión de sí mismo capaz de seguir marcando diferencias cuando el paso de los años alcanzara a todos los demás.

El primer cambio fue silencioso. Comenzó a trabajar con el médico italiano Giuliano Poser y modificó su alimentación. Redujo azúcares, gaseosas y harinas refinadas, incorporó nuevos hábitos nutricionales y perdió peso. Poser recordó años después que, tras el Mundial de 2014, “algo cambió” en Messi. “Tuvo la intuición y la humildad de intentar algo diferente en su vida profesional”, explicó.

El siguiente paso fue entender que el descanso también podía entrenarse. Messi ha contado en distintas entrevistas que intenta acostarse temprano, mantener horarios regulares y reservar espacio para la siesta cuando el calendario lo permite. Con los años, el sueño dejó de ser un detalle secundario para convertirse en una herramienta de recuperación tan importante como la alimentación o el trabajo físico. Diversos reportes sobre su rutina coinciden en que procura dormir alrededor de diez horas diarias entre el sueño nocturno y las siestas, una cifra que especialistas consideran ideal para atletas de alto rendimiento.

En aquellos años convivieron dos maneras de entender el éxito. Ronaldinho era el genio de las madrugadas. Messi empezó a convertirse en el futbolista de las siestas.

Messi todavía no brillaba, pero fue campeón de la Champions con Ronaldinho el 2006. (Foto: AFP)

No parece una diferencia decisiva. Dormir una hora más o respetar una rutina de descanso difícilmente ocupa titulares. Pero repetido durante una década puede ayudar a explicar por qué algunos futbolistas envejecen antes que otros. Mientras buena parte de su generación fue perdiendo protagonismo, Messi siguió acumulando temporadas de élite.

Los resultados aparecieron con el tiempo. A los 30 seguía dominando Europa. A los 35 levantó la Copa del Mundo. A los 37 continuó siendo una de las grandes figuras del fútbol internacional. Y a los 38 llega al Mundial de Norteamérica todavía como un futbolista capaz de marcar diferencias: un hat trick soberbio sobre Argelia es la evidencia máxima de que estamos contemplando a un extraterrestre hecho entre los laboratorios, la mesa y la cama.

Poser resumió esa transformación con una frase que ayuda a entender la carrera de Messi mejor que cualquier estadística: “Si quieres permanecer a nivel de Balón de Oro debes cambiar”. Messi lo entendió antes que muchos.

Por eso, cuando hoy sigue compitiendo al máximo nivel, no se trata únicamente de talento. Tampoco de genética. Es el resultado de una decisión tomada once años atrás. La de un futbolista que, en lugar de prepararse para la siguiente temporada, empezó a prepararse para la siguiente década.

Y que entendió algo que suele pasar desapercibido detrás de los goles, los títulos y los récords: seguir siendo Messi requería tanto trabajo como llegar a serlo.

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