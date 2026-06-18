Por José Antonio Bragayrac

Messi empezó a prepararse para los 38 años cuando tenía 27. La frase parece exagerada, pero la evidencia cuenta otra historia. Lionel Messi comenzó a pensar en la última etapa de su carrera cuando todavía estaba en la plenitud de la primera. Después del Mundial de Brasil 2014 entendió que, si quería seguir siendo el mejor durante muchos años más, debía cambiar algo más que su fútbol.

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