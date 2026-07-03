Lionel Messi fue determinante para la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, pero también dejó una imagen que preocupó a los hinchas. El capitán terminó el intenso partido frente a Cabo Verde con un llamativo chichón en la frente, consecuencia de un fuerte golpe sufrido durante el segundo tiempo.

La acción ocurrió cuando el delantero recibió una infracción y, al caer, impactó su cabeza contra la rodilla de un rival. El choque fue lo suficientemente fuerte como para dejarle un visible moretón, aunque el rosarino decidió continuar en el campo sin pedir atención médica ni abandonar el encuentro.

Durante los minutos restantes, las cámaras captaron en varias ocasiones a Messi tocándose la zona afectada, una señal de que el golpe le generaba molestias. Sin embargo, el capitán completó el compromiso y terminó celebrando la clasificación.

Así fue el impacto de Messi contra un jugador de Cabo Verde.

La marca quedó aún más evidente al finalizar el partido. En la zona mixta, mientras atendía a los medios de comunicación, el hematoma podía apreciarse con claridad en su frente, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por suerte, ese chichón no fue más que un susto para Argentina. No obstante, queda por saber si el partido dejó lesionados. Como se sabe, Facundo Medina y Enzo Fernández terminaron tocados y serán evaluados para determinar la gravedad de su situación.

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