Lionel Messi terminó con un enorme chichón tras el Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Captura)
Lionel Messi terminó con un enorme chichón tras el Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Lionel Messi fue determinante para la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, pero también dejó una imagen que preocupó a los hinchas. El capitán terminó el intenso partido frente a Cabo Verde con un llamativo chichón en la frente, consecuencia de un fuerte golpe sufrido durante el segundo tiempo.

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