Por Fernanda Huapaya

Desde la tribuna de prensa ubicada en medio de la hinchada, el Arrowhead Stadium parecía una imagen de inteligencia artificial y los goles de Lionel Messi, inteligencia inexplicable. Nos hizo emocionar a todos. No era mi selección, ni mi jugador ni mi Mundial. Pero era Leo, el mejor futbolista que esta y otras generaciones hemos disfrutado. Al darse el pitazo final, amigos y colegas me escribieron para preguntar cómo se vivió tamaña escena histórica. Pero de mi lado no obtuvieron la acostumbrada elocuencia. “No tengo palabras”, les respondí a todos. Y eso podía resumir la noche.

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