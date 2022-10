A poco del Mundial, Lionel Messi es uno de los personajes más solicitados, sobre todo en su país. De hecho, el futbolista abrió las puertas de su casa en París (Francia) para brindar extensas entrevistas en la antesala a Qatar 2022. Uno de los últimos visitantes fue Pablo Giralt, quien fue el rostro del equipo que envió DirecTV Sports.

Más allá de la charla vinculada a la Copa del Mundo, la selección argentina o la carrera del siete veces Balón de Oro, hubo una escena que captó la atención de todos. Un video compartido en las redes sociales mostró al periodista muy emocionado por la oportunidad de dialogar con uno de los mejores futbolistas del planeta.

De hecho, Giralt abrió su corazón y se manifestó frente a su ídolo: “Y lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, Te lo mereces. Tengo una profunda admiración por ti”. Enseguida, el relator de la cadena internacional no pudo contenerse y derramó unas lágrimas de emoción.

El narrador, sentado frente a Leo Messi, giró hacia la cámara e hizo una seña de “ya no puedo más”. Acto seguido, el periodista se quebró y el lugar fue ocupado por un silencio incómodo. Y es que, según las imágenes, el crack de Paris Saint Germain no supo qué hacer delante de un fanático conmovido.

Así que el 10 se recostó sobre el sofá, soltó una sonrisa. Luego, el ex Barcelona regresó a la posición inicial, estiró la mano para consolar a Giralt. En ese momento, Pablo reaccionó: “Soñé toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor. Te lo agradezco de todo el corazón”, expresó.

Leo Messi agradeció el gesto

El capitán de la Albiceleste todavía seguía sorprendido por lo que estaba viendo. Entonces, el astro argentino mostró gratitud por las manifestaciones que recibe desde su país y en todo el planeta. Asimismo, el jugador reveló que este tipo de expresiones le conmueven y le desvelan el cariño que siente la gente por él.

“Muchas gracias. A mí me emociona poder llegarles así a las personas. Hay mucha gente en la Argentina o en el mundo en general que siempre me acompaña, me admira, desde lo de lo futbolístico y desde lo que soy como persona... Soy un agradecido por el cariño que he conseguido durante mi carrera”, sentenció.