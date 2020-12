El 8-2 de Bayern Múnich a Barcelona fue uno de los resultados más impactantes del fútbol mundial a lo largo del 2020. Unos meses después del abultado marcador en la Champions League, Lionel Messi todavía tiene recuerdos de lo acontecido en la jornada que se desarrolló en la ciudad de Lisboa, Portugal.

El delantero argentino reconoció que vivieron un momento complicado luego de la contienda contra los ‘Bávaros’ en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El desenlace del compromiso fue totalmente inesperado y golpeó profundamente a un vestuario que venía de atravesar situaciones adversas.

“Para todos, por cómo se dio el partido, por perder, puedes perder, he perdido muchísimas veces y hay que aceptarlo. Pero sí que fue un momento duro por cómo se perdió, sobre todo porque sabíamos que era un partido complicado, nosotros veníamos arrastrando un año difícil. Podíamos perder, pero no de la manera en que lo hicimos”, confesó en La Sexta.

Enseguida y para matizar el asunto, Leo Messi desveló cómo fue la reacción de sus hijos tras la catastrófica jornada de Champions League. “No, estaba un poco hablado de no decir mucho, pero por ahí hay partidos que perdimos y me dicen: qué, perdieron. Y Ciro cuando me voy a entrenar me pregunta: “¿Ganaste?”, No sé de dónde lo sacó. Sí ya empiezan a opinar”, añadió.

Previamente, el capitán de Barcelona admitió que tiene reacciones inesperadas frente a las derrotas. “No sé, desde chiquito es una cosa que fue siempre así. Perdía y lloraba o me peleaba con mis hermanos cuando me cargaban porque me ganaban. Soy muy calentón, en la calentura no pienso y digo y hago lo que me sale y después me arrepiento, pero soy así. Soy calentón desde chiquito”, confesó al periodista Jordi Évole.