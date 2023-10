Lionel Messi fue protagonista del Argentina vs. Paraguay por la tercera fecha de Eliminatorias, y no precisamente por anotar o brillar en el campo, sino por ser víctima de un escupitajo por parte de un rival.

Al finalizar el encuentro, Messi le restó importancia al hecho y sobre todo al agresor, Antonio Sanabria.

“No lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido y yo la verdad no sé ni quién es el chico este”, dijo ante la consulta de la prensa.

“Pero tampoco quiero darle importancia, porque sino va a salir a hablar en todos lados. Es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo ahí”, agregó.

Cabe mencionar que Sanabria formó parte del Barcelona B durante los años 2013-2014, y pudo coincidir en algún entrenamiento con el 10 argentino.

Messi no fue titular en la victoria albiceleste por 1-0 ante Paraguay, pero sumó minutos en la etapa complementaria.

Argentina visitará Lima para enfrentar a Perú por la cuarta jornada del campeonato este martes 17 de octubre.