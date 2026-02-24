Por Redacción EC

Lionel Messi recordó el malentendido que protagonizó con el boxeador mexicano Canelo Álvarez tras el partido entre Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022, y aseguró que la polémica surgió por una confusión. El capitán argentino explicó que nunca tuvo la intención de faltar el respeto a nadie y que la situación se exageró con el paso de los días.

