Lionel Messi recordó el malentendido que protagonizó con el boxeador mexicano Canelo Álvarez tras el partido entre Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022, y aseguró que la polémica surgió por una confusión. El capitán argentino explicó que nunca tuvo la intención de faltar el respeto a nadie y que la situación se exageró con el paso de los días.

“Creo que ahí empezó un poco la bronca de los mexicanos conmigo. Es una situación normal de cualquier partido o cualquier vestuario. Vos te sacás la camiseta que está toda transpirada y la tirás ahí. Es lo más normal. Creo que se hizo algo muy grande después de eso. Yo nunca tuve problemas ni mucho menos”, declaró el campeón del mundo al referirse al episodio.

La controversia comenzó luego de la victoria de Argentina sobre México en la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, cuando se viralizó un video del vestuario en el que se observaba una camiseta mexicana en el piso, la cual Messi había intercambiado con Andrés Guardado. Canelo interpretó el gesto como una falta de respeto y publicó mensajes críticos en redes sociales, generando una fuerte reacción entre aficionados.

Con el paso del tiempo, el propio boxeador mexicano se retractó y reconoció que había malinterpretado la situación. Messi, por su parte, dejó claro que nunca existió mala intención y que todo fue parte de la rutina habitual tras un partido, cerrando así uno de los episodios más comentados fuera de la cancha durante el Mundial.