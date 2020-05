Lionel Messi sigue considerando que la Champions se ve lejana para Barcelona por su rendimiento antes de la suspensión del fútbol debido al coronavirus, a pesar de que confía en la capacidad de los integrantes del conjunto azulgrana y del proyecto de Quique Setién.

Tras decir "hoy no nos alcanza para ganar la Champions” a Mundo Deportivo en febrero, el astro argentino aclaró que no duda de sus compañeros ni de su actual entrenador en diálogo con el diario Sport, pero insistió en que espera una mejor versión del equipo, aunque el sucesor de Enrique Valverde le respondiera que pueden conquistar “perfectamente” la ‘Orejona’, sobre todo con su ayuda.

“Me parece que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando”, señaló Messi en una entrevista que será publicada este jueves.

“Quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos”, agregó.