La noticia surgió cuando Lionel Messi compartió en sus redes sociales imágenes inesperadas caminando por el interior del Camp Nou y junto a su césped, generando gran impacto entre aficionados y medios. Era una visita discreta, pero simbolicamente cargada, pues se trataba de volver a su “casa” de tantos años con el FC Barcelona.

En su mensaje, Messi confesó: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo.” Esa evocación de felicidad pasada subraya el vínculo emocional que mantiene con el estadio, con el club y con los hinchas.

Asimismo, añadió: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”. Con ello dejó entrever su deseo de regresar en otra condición, más allá de simplemente cerrar una etapa, sugiriendo que le gustaría recuperar un vínculo activo o simbólico con el club.

Finalmente, esta breve aparición sugiere un reencuentro con el pasado y un guiño al futuro: aunque Messi ya no viste la camiseta del Barcelona, su mensaje deja abierta la posibilidad de que, en algún momento, pueda volver a pisar ese verde en otra función. La visita, silenciosa pero potente, ha dejado a los aficionados con la esperanza de que ese “algún día” no siga siendo solo una ilusión.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.