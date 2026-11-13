Por Redacción EC

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina. Inter Miami confirmó un amistoso internacional frente a River Plate para el martes 19 de enero de 2027, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un encuentro que promete captar la atención de los hinchas.

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