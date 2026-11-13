Lionel Messi volverá a jugar en Argentina. Inter Miami confirmó un amistoso internacional frente a River Plate para el martes 19 de enero de 2027, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un encuentro que promete captar la atención de los hinchas.

La noticia fue anunciada oficialmente por el club estadounidense, que viajará a territorio argentino para disputar este compromiso como parte de su preparación de pretemporada. De esta manera, el equipo de Florida protagonizará su primera presentación en Argentina.

El partido tendrá como principal atractivo la presencia de Messi, quien volverá a pisar el césped del Monumental, esta vez defendiendo los colores de Inter Miami y enfrentando a uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano.

Messi y otras figuras internacionales estarán en el Monumental

El encuentro también contará con otras figuras de talla mundial. Entre los futbolistas destacados que aparecen en el anuncio están Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, quienes forman parte del atractivo de este espectáculo internacional.

Para Messi, el regreso tendrá un significado especial, pues el Monumental fue escenario de algunos de sus momentos más importantes con la selección argentina. Su última presentación en dicho estadio fue el 6 de octubre de 2026, durante el amistoso frente a Benín.

Por su parte, River Plate tendrá la oportunidad de medirse ante un equipo que reúne a varias estrellas del fútbol mundial, en un compromiso que también servirá como preparación para la temporada 2027.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Por el momento, no se han anunciado los precios ni la fecha de inicio de la venta de entradas. Los detalles sobre la organización y las actividades previstas serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de River Plate e Inter Miami.