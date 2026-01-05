Messi y Cristiano, el último baile: sus extraordinarios números en 2025 y sus desafíos en 2026 a la altura de sus legendarias carreras

La Real Academia Española (RAE) define la palabra “vigencia” como una “cualidad de vigente”. Sin embargo, para quienes amamos el fútbol, significa Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sí, juntos. Y no es loco afirmarlo, porque ambos han demostrado mantenerse en la cima a sus 38 y 40 años, respectivamente. Este 2025, sin las luces de Europa que agobian a las estrellas de hoy, el argentino y el portugués consiguieron cifras que los mantienen como los reyes de este juego.

Messi y Cristiano sostienen una rivalidad de hace más de 20 años. Compiten, anotan, asisten y ganan títulos. Pero quieren más, como si su hambre de gloria no estuviese satisfecha. Y en ese panorama, el nuevo año aparece como un desafío para quienes lo consiguieron todo. O, quizá para los románticos, como la última oportunidad de disfrutarlos en el más alto nivel y ante los ojos de todo el planeta: la Copa del Mundo en Norteamérica 2026.

🐐 Cristiano Ronaldo marcó un gol en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al Ettifaq en la fecha 12 de la Liga de Arabia Saudita y así finalizaron el año los GOATS



🇵🇹 41 GOLES (957 TOTALES) Y 4 ASISTENCIAS DE CR7 EN 46 PARTIDOS



🇦🇷 46 GOLES (896 TOTALES) Y 28 ASISTENCIAS DE LEO MESSI… pic.twitter.com/K5sYvMeHh8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 31, 2025

Messi, el hombre más ganador de la historia

Este 2025, Messi disputó 54 partidos en total, entre club y selección. El argentino anotó 46 goles, repartió 29 asistencias y registró 4534 minutos en el campo de juego. Nada mal para un futbolista de 38 años, cuyo final de su carrera está cada vez más cerca, pero se mantiene como uno de los veteranos con mejores números en la actualidad.

Números de Messi

Con Inter Miami

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados MLS Cup Playoffs 6 6 7 540′ MLS 28 29 16 2420′ Leagues Cup 4 2 2 281′ Mundial de Clubes 4 1 0 360′ Concachampions 7 5 1 556′

Con Argentina

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Eliminatorias Mundial 2026 3 2 0 201′ Amistosos 2 1 3 176′

Luego de cerrar el 2024 con el título de la Copa América, Messi enfocó sus fuerzas en ganar un trofeo importante con Inter Miami. Así, lideró a su equipo en la búsqueda de su primera MLS Cup. Pero, en el camino, tuvo tropiezos, como la eliminación de la Concacaf Champions League y del Mundial de Clubes.

A pesar de ello, el final de la temporada le guardaba algo especial a Lionel. Con ‘Las Garzas’, aseguró una temprana clasificación a los playoffs de la MLS, protagonizando actuaciones destacadas y goles importantes en ese lapso.

Luego, regresó a Argentina para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas y le puso broche de oro a su 2025 con un título clave: la consagración en la MLS con Inter Miami. Messi, fue decisivio en la campaña y se alejó como el futbolista con más títulos en la historia de este deporte (48). Nadie ganó nunca más copas que él.

Lionel Messi celebra junto a DAvid Beckham el título de la MLS Cup con Inter Miami. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Cristiano, historia viva de Portugal y una deuda

Cristiano Ronaldo, por su parte, disputó 46 partidos entre club y selección este 2025. El astro luso anotó 41 goles, registró 4 asistencias y sumó 3917 minutos jugados, nada mal para un jugador de 40 años que se mantiene vigente en ligas competitivas.

Números de Cristiano

Con Al Nassr

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados AFC Champions League 4 4 0 328′ AFC Champions League Two 1 0 1 45′ Saudí League Pro 29 28 2 2542′ King’s Cup 1 0 0 90′ Saudí Super Cup 2 1 1 180′

Con Portugal

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados UEFA Nations League 4 3 0 358′ Eliminatorias Mundial 2026 5 5 0 374′

Los números reflejan el buen año de Cristiano, pero hay más detrás de eso. Con Portugal, el ‘Bicho’ consiguió por segunda vez el título de la UEFA Nations League, venciendo en la final a la favorita España de Lamine Yamal. CR7 anotó un gol en el 2-2 en tiempo regular y motivó a sus compañeros en la tanda de penales (5-3).

El título de La UEFA Nations League agiganta la leyenda de Cristiano en Portugal, pues se trata del tercer trofeo en las vitrinas de su selección. Él, para no perder la costumbre, participó en todas y fue decisivo para cambiar la historia del fútbol de su país.

Pero la deuda de Cristiano sigue siendo con Al Nassr. A pesar de ser ganador del Globe Golden Awards 2025, tener un salario astronómico y todas las comodidades, CR7 no ha podido darles un título desde que llegó al fútbol árabe. Ha estado cerca, pero es un pendiente que el luso pretende cumplir antes del final de su carrera.

Cristiano Ronaldo y Diogo Jota celebraron hace poco el título de la UEFA Nations League con Portugal tras vencer por penales a España. (Foto: Getty Images)

Messi vs. Cristiano: el Mundial y los 1000 goles

Tras un exigente 2025, los números y los títulos ganados, el 2026 aperece como el último año para disfrutar de Messi y Cristiano en el fútbol. A nivel de clubes, cada uno peleará por lo suyo; sin embargo, a nivel de selección hay mucho en juego: la Copa del Mundo será el gran evento en el que competirán al más alto nivel por sexta vez.

Messi tiene por delante la Finalissima con Argentina vs. España. Ambas selecciones chocarán el 27 de marzo del 2026, y allí podría sumar un título más en su carrera. No obstante, el foco de Lionel estará puesto en el Mundial, donde defenderán la corona y buscarán ganarla por cuarta vez en la historia.

Cristiano, por su parte, también mira el 2026 como la última oportunidad para lograr el Mundial con Portugal. Los lusitanos nunca ganaron esta copa, pero la ilusión es grande por la generación de futbolistas que afrontarán el reto. Y a ello se suma una cuestión personal para el ‘Bicho’: alcanzar los 1000 goles en su carrera. ¿Se dará?