Como si se tratara del destino, Cristiano y Lionel, quienes han compartido el reinado del fútbol en los últimos años, iniciaron juntos sus andanzas en los Mundiales a partir de Alemania 2006. Muchas cosas cambiaron -necesariamente- en el transcurso.

En ese estreno mundialista, el portugués tenía 21 años encima y músculos menos sobresalientes que ahora; el argentino, por su parte, cumplió sus 19 años en el desarrollo de aquel torneo y lucía la peculiar cabellera larga que le caracterizó en sus inicios.

No hay duda, entonces, que las apariencias de Messi y CR7 en los álbumes oficiales de la Copa del Mundo, Panini, cambiaron y evolucionaron en demasía durante estos 16 años. Pero no solo en el aspecto físico. En su momento, claro, esas primeras figuritas no cobraban tanta importancia como ahora.

“La primera figurita no era tan reconocida en el año 2006 como lo es ahora. Se ha sufrido una evolución drástica en cuanto al precio y a la escasez, ya que al existir una cantidad determinada de ejemplares y tantos coleccionistas que los buscan, hacen por inercia que estas figuritas se conviertan en unas rarezas”, nos explica Jack Hurtado, dueño de La Casa de las Figuritas, una cadena de tiendas que se dedica al coleccionismo.

Las primeras figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Alemania 2006

En el Perú, muchos recordarán -en medio de la nostalgia- que ese álbum en el que ambos cracks aparecieron por primera vez no representaba tanto gasto como el actual. El sobre de figuritas tenía un precio no mayor a S/. 1.50, aunque era cuestión de bastante suerte que tocara la silueta de Messi o Ronaldo. Por eso, en las calles, también se podía comprar las figuritas sueltas, por separado, al mismo precio.

No obstante, con el pasar de los años, ese valor se multiplicó considerablemente. Ambos cracks, ya consolidados como estrellas mundiales -con Balones de Oro, Botas de Oro y muchos títulos en su vitrina- hicieron que sus primeras figuritas se conviertan en una reliquia.

“Las primeras figuritas de Alemania 2006 de Messi y Cristiano Ronaldo son consideradas Rookies, que en el lenguaje americano significa novatos. Estas rookies son llevadas por coleccionistas americanos a casas de gradación, un lugar exclusivo de coleccionistas donde le dan un grado de valor a la figurita (...) En una escala del 1 al 10, si la figurita está lo más cercana al 10 tiene un costo altísimo”, detalla Jack Hurtado.

“Haciendo un seguimiento, lo que se ha llegado a pagar por una figurita de Messi o Cristiano -en un estado 10- son más o menos 20 mil soles al cambio. Hay coleccionistas americanos que lo pagan y eso hace que se cree un valor fijado en el mercado. Los demás que consigan esta figurita en estado 10 van a pedir esa cifra”, añade.

El camino hasta Qatar 202

Muy jóvenes y ambiciosos, los dos empezaron a tejer un camino bastante especial en la Copa del Mundo. Después de Alemania 2006, siguió Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018… Qatar 2022. Se completa así un quinteto consecutivo y extraordinario de participaciones para ambos. Muy pocos jugadores pueden presumir lo mismo.

Entrando un poco más al detalle, Lionel Messi, en los cuatro Mundiales que ya compitió, nunca se despidió en la fase de grupos del certamen. De hecho, en Brasil 2014 guió a Argentina hasta la final, pero la perdió a manos de Alemania con el recordado gol de Mario Götze en la prórroga.

Cristiano Ronaldo, por su parte, solo una vez quedó eliminado en la fase de grupos (Brasil 2014). En todas las demás participaciones, siempre alcanzó la fase final. Fue en Alemania 2006, en su debut mundialista, la edición en la que más lejos llegó (semifinales).

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aparecen por quinta vez consecutiva en el álbum oficial del Mundial | Foto: AFP / PAUL ELLIS

Sea como fuere, en ninguna de esas participaciones, las figuritas de los dos cracks llegaron a tener tanto valor. Ni siquiera en Qatar 2022, la última para ambos, la cotización de las mismas llegará a ser tan elevada como la de Alemania 2006. Para todo existe una explicación sensata.

“En el mundo del coleccionismo se valora más a la primera figurita que a la última. Las figuritas de Qatar 2022 sí son especiales porque ya no van a imprimirse más de Messi y Cristiano en los Mundiales. En el 2026 ya no existirán figuritas de los dos en Argentina y Portugal. Obviamente, va a tener un costo grande, pero no va alcanzar las rutilantes cifras de Alemania 2006 en sus primeras figuritas”, aclara Jack Hurtado.

Eso sí, contar con el pack completo de las figuras originales de ambos cracks en todo su trayecto mundialista simboliza un plus mucho mayor. Las cinco siluetas de cada uno del álbum oficial de la Copa del Mundo -sin pegarlas y en buen estado- pueden alcanzar un valor altísimo.

“Tenemos que diferenciar si hablamos de cinco figuritas normales de cualquier coleccionista de a pie, o hablamos de coleccionistas que las han llevado a estas casas de gradación. Del primero, el valor de estas podría ser cercano a los mil soles, pero en el segundo caso, con la escala de las cinco figuritas en un grado encima de 9, todo eso podría pasar tranquilamente los 30 a 40 mil soles”, señala Jak Hurtado.

El 5to y último mundial de #Messi 🇦🇷 y Cristiano Ronaldo 🇵🇹 en figuritas (2006-2022) 🏆 pic.twitter.com/K89IX2L2QN — Museo de Fútbol (@MuseoyFutbol) September 5, 2022

En un futuro cercano, las figuritas doradas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dejarán de existir en los álbumes Panini. Esta realidad -difícil de aceptar- es triste para los coleccionistas y también para los que, refugiados en su infancia, adquieren su álbum entusiasmados antes de la gran competición.

Pero el tiempo no perdona y pasa volando. En el 2026 las distintivas siluetas de ambos cracks brillarán por su ausencia. Por eso, más allá del privilegio de tener sus figuritas en el álbum de Qatar 2022, lo más valioso será disfrutar al máximo del argentino y el portugués en sus últimos suspiros con su selección.