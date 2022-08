Se enfrentaron 36 veces. Por Champions, Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de España y hasta en un amistoso entre selecciones. Uno vistiendo tres camisetas distintas (Manchester United, Real Madrid y Juventus) y el otro con la siempre azulgrana del Barcelona. Durante los últimos 15 años han competido por quién acumula más Balones de Oro, Botas de Oro y cuanto premio individual exista. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han protagonizado quizá la rivalidad más larga e increíble en la historia del fútbol y hoy, con 34 y 38 años, respectivamente, aunque no estén en el cénit de sus carreras, siguen dividiendo al mundo en dos.

No se puede hablar de Leo sin mencionar a Cristiano. Y viceversa. Poco importa si el argentino está en París y el portugués en Mánchester. El mundo sabe cómo unirlos. Durante la semana se habló de ellos porque Messi no estuvo nominado al Balón de Oro 2022, algo que nunca le ocurría desde hacía 17 años. Es decir, no aparece ni en los primeros 30 candidatos. Una polémica decisión que se apoyó en la primera temporada del ‘30′ en el PSG que fue, para un jugador de su categoría, un fracaso: 11 goles y 14 asistencias, solo con la Ligue 1 en sus brazos.

‘CR7′ sí está nominado y con total justicia. A su retorno al Manchester United, el luso no pudo arreglar la crisis futbolística del club pero hizo su trabajo: 24 goles entre Premier League y Champions. Aunque no logró llevar a los ‘Diablos Rojos’ a estar en la máximo competición europea y deberá disputar la Europa League-

Hace un par de semana arrancó la nueva temporada, una que tendrá en el medio el Mundial de Qatar 2022, el que podría significar el último de ambos. “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, nos vaya bien o mal, esperemos que bien”, tiró la bomba el rosarino hace algunos meses. Al 2026 llegaría con 38 años. “El Mundial de Qatar será la última cita en la que vestiré la camiseta de mi país”, había dicho el portugués en 2020 aunque este año cambió de postura: “Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”.

Lo cierto es que podría ser la última chance de ambos de levantar el título que acabaría con la eterna discusión. Saber cuánto pega la copa del Mundo es solo para elegidos y los llevaría al Olimpo, en un sitio en el que ningún otro futbolista está. Pero, ¿cómo es el presente de cada uno? ¿Cómo llegarán a su gran cita?

Messi, la felicidad

Con las facciones más relajadas y una propensión natural a establecer sonrisas cómplices con sus compañeros, especialmente con su amigo Neymar; Lionel Messi arrancó esta segunda temporada, en la que sí pudo hacer una buena pretemporada, con el PSG. A diferencia de sus primeros meses en su llegada en la que convivió con las lesiones, muchos partidos con selección y hasta con un proceso por COVID-19.

El ‘30′ comienza a disfrutar en París como si estuviera en Barcelona, y esos síntomas van más allá de su influencia en los goles, aunque sí lo hace. En el último partido, en la goleada 5-2 ante el Montpellier, Leo no asistió ni anotó, pero sí provocó un penal que fue convertido por Neymar, además le dio un extraordinario pase gol a ‘Ney’ que al final fue anulado. De acuerdo a las estadísticas, remató tres veces al arco (un tiro libre que el portero se la sacó), ganó siete de nueve duelos y dio 90 toques al balón.

Messi arrancó la campaña con un gol en la final de la Supercopa de Francia; y un doblete y una asistencia en la Ligue 1. Con la tranquilidad de estar físicamente impecable, y la felicidad de saber que cuenta con una selección argentina sólida como hace mucho no se veía, el atacante continúa dando cátedra en Francia esperando la Copa del Mundo, su posible último intento de levantar el preciado trofeo que se le escapó en el 2014.

Jugados ya tres encuentros, Lionel tiene por delante un máximo de 19 partidos antes del Mundial: 13 por la Ligue y 6 por la Champions League. El próximo cotejo de los parisinos será el domingo 21 de agosto ante el Lille como visitante.

Por la Champions, si bien la UEFA todavía no sorteó la fase de grupos porque desde el 21 de junio se están desarrollando instancias preliminares y restan confirmarse clubes, el equipo de Christophe Galtier tiene confirmado que debutará en el certamen europeo más importante a principios de septiembre y que disputará seis cotejos antes de Qatar 2022. El último será el 1 o 2 de noviembre, tres semanas antes de la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que es el gran anhelo de la institución parisina, Messi es candidato a estar en todos.

Calendario de Messi

antes de Qatar 2022 Fecha Torneo vs. Lille (V) 21 de agosto Ligue 1 vs. Mónaco (L) 28 de agosto Ligue 1 vs. Toulouse (V) 31 de agosto Ligue 1 vs. Nantes (V) 4 de septiembre Ligue 1 Fecha 1 6/7 de septiembre Champions vs. Brest (L) 11 de septiembre Ligue 1 Fecha 2 13/14 de septiembre Champions vs. Lyon (V) 18 de septiembre Ligue 1 vs. Nice (L) 2 de octubre Ligue 1 Fecha 3 4/5 de octubre Champions vs. Reims (V) 9 de octubre Ligue 1 Fecha 4 11/12 de octubre Champions vs. Marsella (L) 16 de octubre Ligue 1 vs. Ajaccio (V) 23 de octubre Ligue 1 Fecha 5 25/26 de octubre Champions vs. Troyes (L) 30 de octubre Ligue 1 Fecha 6 1/2 de noviembre Champions vs. Lorient (V) 6 de noviembre Ligue 1 vs. Auxerre (L) 13 de noviembre Ligue 1

La frustración de Cristiano Ronaldo

Sus gestos de frustración e impotencia grafican lo que es el Manchester United en estos momentos. Los ‘Diablos Rojos’ cayeron goleados 4-0 ante el Brentford y, sumado a la derrota frente al Brighton por la primera fecha, se ubican últimos en la tabla de la Premier League por primera vez desde 1992.

Cristiano Ronaldo fue titular pero nada pudo hacer para evitar la debacle de un club que cambió de técnico (Erik Ten Hag sustituyó a Ralf Rangnick) pero no encontró solución a los problemas. Trajo algunos refuerzos como el argentino Lisandro Martínez y el danés Christian Ericksen, pero la agonía continúa. Y ‘CR7′ es de los más afectados.

El portugués retornó a Mánchester a inicios de la temporada pasada, pero desde entonces no ha vuelto a ganar un solo título colectivo. Para esta campaña, el delantero buscó su salida. No fue a la gira del equipo por Tailandia y Australia, y se unió en el tramo final de la pretemporada. Incluso en el último amistoso ante el Rayo Vallecano, antes del inicio de la Premier, ‘CR7′ fue sustituido y decidió abandonar el estadio, un gesto que provocó la ira de Ten Hag.

“Ciertamente no apruebo esto. Esto es inaceptable. Para todo el mundo. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final”, señaló el entrenador, quien decidió dejar en el banco de suplentes al ‘7′ en el debut.

A pesar de ser uno de los mejores en cuanto a rendimiento individual, Cristiano no la pasa nada bien en el United. Según medios internacionales, seguiría buscando su salida del elenco inglés aludiendo que no encuentra actitud en sus compañeros para salir del mal momento.

De quedarse en Inglaterra, ‘CR7′ tendría por delante 20 partidos: 14 de Premier League y 6 por Europa League. En el torneo doméstico tiene un calendario difícil. La próxima jornada recibirá al poderoso Liverpool de Jurgen Klopp, luego enfrentará al Southampton y Leicester, y después al sorprendente Arsenal de Mikel Arteta.Premier League