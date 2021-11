A poco de que se anuncie al ganador del Balón de Oro 2021, Patrice Evra decidió expresarse y discrepar con la mayoría de personas sobre quién debería llevarse el premio que otorga la revista France Football. Para el ex defensa, Lionel Messi no debería levantar el trofeo dado que no hizo nada con Barcelona en la última temporada.

El lunes 29 de noviembre se dará a conocer al ganador, siendo varios los votantes. Futbolistas, periodistas y entrenadores; y, por el ex Manchester Unitedd declaró para ‘Journal du Dimanche’ que tiene otros favoritos.

“En mi opinión, este Balón de Oro es para N’Golo Kanté o Jorginho, ¡se lo merece! No entiendo por qué la gente dice: ‘Es solo un mediocampista’. Lo ganó todo, participó mucho en estos triunfos”, sostuvo Evra ya que ambos jugadores consiguieron la Championes League e incluso Jorginho se llevó la Euocopa.

No le parece justo que ‘Leo’ se lleve el premio: “En mi opinión, si no lo ganara (Jorginho) sería una injusticia. Estoy harto de dárselo a Messi. ¿Qué ganó el año pasado? Vale, la Copa América, pero con el Barcelona, ¿qué hizo?”, consideró Patrice Evra.

Thierry Henry consideró a Benzema como el mejor

No solo Evra dio su opinión, Thierry Henry también lo realizo, afirmando que Karim Benzema es el jugador que se merece el trofeo: “Seamos realistas, espero que pueda ser él, Benzema. Lewandowski habría sido elegido en 2020 si no hubiera sido cancelado el premio. También podemos hablar de Jorginho porque lo ganó todo. Y está Messi, que conquistó la Copa América”.