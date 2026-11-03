“No hay palabras”: El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel. (Foto: @argentina)
“No hay palabras”: El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel. (Foto: @argentina)
Por Redacción EC

La muerte de Jesús de Miguel generó numerosas muestras de dolor en distintas partes del mundo. Entre ellas estuvo la de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para enviar condolencias a la familia y despedir al delantero de 30 años del CD Tenerife.

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