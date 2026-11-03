La muerte de Jesús de Miguel generó numerosas muestras de dolor en distintas partes del mundo. Entre ellas estuvo la de Lionel Messi, quien utilizó sus redes sociales para enviar condolencias a la familia y despedir al delantero de 30 años del CD Tenerife.

“No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram. La publicación está acompañada de una foto de De Miguel celebrando con la camiseta de su equipo.

Como se sabe, el atacante español falleció después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra. El delantero quedó inconsciente sobre el terreno de juego y recibió atención médica inmediata, mientras que el arquero Jesús Owono, involucrado en la acción, fue expulsado del partido.

El mensaje de Messi tras la muerte de Jesús de Miguel.

Tras ello, el futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero su estado se agravó durante la madrugada. Posteriormente, el Tenerife confirmó su fallecimiento y expresó su profundo pesar: “Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”.

La despedida también llegó desde otros referentes del fútbol argentino. Nico Paz, quien pasó por las divisiones inferiores del Tenerife, manifestó su incredulidad ante la noticia y envió un mensaje de apoyo a los familiares y amigos del delantero. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, publicó.

El fallecimiento de Jesús de Miguel provocó además numerosas muestras de solidaridad dentro del fútbol español. El delantero había llegado al Tenerife la temporada anterior y fue parte del equipo que consiguió el regreso del club canario a la segunda categoría del fútbol español.

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