Argentina cerró la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 con dos triunfos a la selección peruana y a Uruguay y un empate a Paraguay con Lionel Messi como protagonista. La ‘Pulga’ se robó todas las miradas durante el cotejo contra la Blanquirroja, pero un detalle en sus medias pasó a primera plano.

Messi fue una de las figuras de esta fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, anotó, asistió y lideró los buenos resultados de Argentina. Anoche, en el Estadio Monumental, con los hinchas en las tribunas, la ‘Pulga’ volvió a ser la figura dentro del verde y las cámaras de ‘TyC Sports’ le hizo un seguimiento con cámara exclusiva.

De acuerdo a las imágenes compartidas por el medio citado, se ve que Lionel Messi jugó todo el partido contra la selección peruana con una media al revés. El peculiar detalle fue en la pierna derecha, pues esa media tenía grabado el símbolo de Adidas hacia adelante y lo corrector sería que esté el logo de la AFA.

Lionel Messi jugó con la media al revés durante el partido contra Perú. (Foto: Agencias).

¿No se dio cuenta o fue cábala?

Lionel Messi salió uniformado de la misma forma que sus compañeros, con la indumentaria alterna, pero se diferenció con el detalle de su pierna. La ‘Pulga’ lució sus medias alternadas, una con el logo de la AFA hacia adelante y la otra con el de Adidas en la parte delantera.

Lo cierto es que Messi no ha dado una explicación al respecto, pero todo apunta a que fue un detalle que el delantero no se percató, pues en el partido contra Uruguay sí utilizó de forma correcta las medias. Por cábala o no, la ‘Pulga’ volvió a ser la figura de Argentina en las Eliminatorias Qatar 2022, a pesar que anoche presentó algunas molestias musculares.

