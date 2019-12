Lionel Messi ha hecho toda su carrera como futbolista profesional en el FC. Barcelona, y de manera exitosa. El argentino, de hecho, formó parte de las divisiones menores del club y es muy difícil imaginarlo con otra camiseta. No obstante, ofertas han habido, como la que hizo el Manchester City hace algunos años, aunque por un error en la comunicación.

Según reveló en una entrevista a The Athletic, el CEO del Manchester City entre el 2008 y 2011, Garry Cook, los ‘Citizens’ hicieron por equivocación una propuesta al Barcelona por Lionel Messi en el primer año de su mandato.

Todo sucedió debido a que el tailandés Thaksin Shinawatra, que fue derrocado como primer ministro de su país en 2006, era dueño del Manchester City y entendió mal una comunicación.

“Pairoj Piempongsant (mano derecha de Shinawatra) se estaba calentando", empezó Cook. “El teléfono estaba sobre la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge (director de operaciones), quien había estado anteriormente en el West Ham y se metió en problemas (por firmar a Carlos Tevez y Javier Mascherano), y también era parte del mundo de Thaksin”, agregó.

“Imagina la escena. Está Paul con su acento londinense: “Pairoj, tienes que decirme lo que estamos haciendo, se está saliendo de control”. ‘Pairoj estaba acostado en una tumbona, recibiendo un masaje y gritando ¡Sí, sí, sí! El mercado es muy desordenado, desordenado, se está volviendo desordenado (Yes, yes, yes! Very messy, messy, it’s getting messy!)“. Algo se perdió en la traducción y, a la vista de mi hija -esta es la verdad-, eso se escuchó mal, como “tenemos que conseguir a Messi (We’ve got to get Messi)"", explicó.

Cuenta Cook que la Premier League se comunicó con él para confirmar si su oferta de 70 millones de libras (82 millones de euros) era real.

“Paul Aldridge me vino luego y me dijo: ”Garry, esto se está volviendo confuso, no sé lo que estamos haciendo aquí “. Le dije: “Presenta la oferta, veamos qué se nos ocurre”.

“Entonces Dave Richards (director de la Premier League) me llamó al día siguiente: ”Garry, ¿has hecho una oferta por Lionel Messi? ¿70 millones de libras? ¿Estás loco?”.

El presidente del Barcelona en ese entonces, Joan Laporta, le había dicho a Richards que habrían considerado la oferta si hubiera sido real. El resto es historia.