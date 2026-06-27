Por Carlos Lázaro

Hace 68 largos años, cuando Europa seguía fragmentada y se recuperaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el mejor jugador de Alemania Federal de aquella época se despedía de la Copa del Mundo de Suecia con una histórica marca que, si bien no es reconocida por la FIFA, diversas consultoras especializadas la consideran vigente hasta hoy. Hablamos de Fritz Walter, un volante elegante, cerebral y con capacidades para liderar a la primera selección alemana campeona del mundo. Hoy, en Estados Unidos, aquel récord que permanece oculto por un asunto meramente burocrático en Zúrich puede ser alcanzado por quien muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos: Lionel Messi.

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