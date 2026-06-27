Hace 68 largos años, cuando Europa seguía fragmentada y se recuperaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el mejor jugador de Alemania Federal de aquella época se despedía de la Copa del Mundo de Suecia con una histórica marca que, si bien no es reconocida por la FIFA, diversas consultoras especializadas la consideran vigente hasta hoy. Hablamos de Fritz Walter, un volante elegante, cerebral y con capacidades para liderar a la primera selección alemana campeona del mundo. Hoy, en Estados Unidos, aquel récord que permanece oculto por un asunto meramente burocrático en Zúrich puede ser alcanzado por quien muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos: Lionel Messi.

Walter no fue un futbolista cualquiera. Antes de convertirse en leyenda, fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Combatió en el frente oriental, cayó prisionero de las fuerzas soviéticas y estuvo cerca de pasar sus mejores años en un campo de trabajo. Una serie de coincidencias, entre ellas un partido improvisado de fútbol que permitió identificarlo, le abrió el camino de regreso a casa. Aquella experiencia marcaría para siempre al hombre que luego conduciría a Alemania Federal hacia el llamado “Milagro de Berna”, la inesperada conquista del Mundial de Suiza 1954.

Alemania se proclamó campeona del mundo en 1954. El capitán del equipo, Fritz Walter (en el centro, sobre los hombros de sus compañeros), sostiene con orgullo el trofeo de la Copa del Mundo. (Foto de BAUMANN / Pressefoto Baumann / dpa Picture-Alliance vía AFP). / BAUMANN

Capitán, conductor y símbolo de una generación que intentaba reconstruir su identidad, Walter transformó el pase en una herramienta de liderazgo. Entre la Copa del Mundo de 1954 y 1958 acumuló nueve asistencias, una cifra que los especialistas consideran la más alta de la historia de la competición. Sin embargo, al no existir entonces un registro oficial de este apartado estadístico, la FIFA nunca la incorporó a sus libros de récords.

Esa omisión explica por qué muchos aficionados desconocen la magnitud de su legado, sobre todo en nuestro continente, pues en el ‘Viejo Continente’ el reconocimiento es absoluto para el futbolista que defendió siempre a su amado FC Kaiserslautern. Para las estadísticas oficiales, el debate sobre las asistencias mundialistas comienza recién a partir de 1966 en Inglaterra. Para los historiadores del fútbol, en cambio, los pases decisivos de Walter tienen el mismo valor que cualquier asistencia registrada en la era moderna. Son parte de una reconstrucción minuciosa realizada a partir de actas, crónicas y registros audiovisuales de la época.

El perseguidor es el mejor del mundo

Cuando Fritz Walter dejó el Mundial de Suecia en 1958, difícilmente pudo imaginar que su nombre seguiría apareciendo en las conversaciones futboleras casi siete décadas después. El alemán pertenecía a una generación que jugaba sin patrocinadores multimillonarios, sin redes sociales y sin departamentos enteros dedicados a recopilar estadísticas. Sus pases quedaron inmortalizados en relatos de periodistas, fotografías en blanco y negro y algunas imágenes rescatadas del archivo. Durante años, su récord permaneció escondido a plena vista.

Lionel Messi, en cambio, habita el extremo opuesto de la historia. Cada toque suyo es registrado desde múltiples ángulos, analizado en tiempo real y almacenado en gigantescas bases de datos. Sin embargo, la paradoja es fascinante: en una época en la que todo queda registrado, el argentino persigue una marca construida cuando el fútbol todavía dependía de la memoria de quienes lo vieron jugar, de cuando el periodista escribía en su libreta lo visto en el estadio, lo narrado por la radio. Cuando una máquina de escribir era su gran aliado.

Messi llegó a Estados Unidos con varios récords mundialistas ya bajo el brazo. Es el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo, el que más minutos acumula sobre el césped y uno de los pocos capaces de marcar y asistir en distintas ediciones del torneo. Pero entre todas las cifras que adornan su carrera existe una especialmente simbólica: la de alcanzar a Walter en la cima de los máximos asistidores de la historia de los Mundiales y de paso, dejar atrás a Diego Armando Maradona y Pelé, con quienes comparte ese supuesto segundo lugar.

Argentina's forward #10 Lionel Messi waves as he leaves the pitch after winning the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

Es verdad que las asistencias rara vez ocupan las portadas, como sí lo son los goles. Esta primordial fase en el fútbol es una forma sigilosa de la grandeza. Siempre hablan menos del ejecutor que del creador, del futbolista con visión panorámica, el que ve los espacios antes que los demás. Walter construyó su leyenda desde esa sensibilidad. Messi, también. Ambos han entendido que un pase puede ser tan decisivo como un remate a puerta.

Si Leo, campeón mundial en Qatar 2022, logra igualar o superar la marca del alemán en esta Copa del Mundo, el capitán de Argentina no solo añadirá otro récord a una carrera magistral. También tenderá un puente entre dos épocas separadas por 68 largos años, la de un exsoldado que ayudó a reconstruir el fútbol alemán después de la Segunda Guerra Mundial y la del genio que está desafiando los límites de la historia del fútbol cuando todos decían que ya no quedaban páginas por escribir.

Y existe una última coincidencia que vuelve aún más fascinante esta historia. Fritz Walter se despidió de los Mundiales conservando para sí aquella marca que el tiempo convirtió en leyenda. Hoy, en el ocaso de su recorrido mundialista, Lionel Messi tiene la posibilidad de alcanzarla o incluso superarla (tiene ocho asistencias, apenas una menos que Walter). Los detalles del fútbol, a veces, escriben relatos que ni el mejor novelista se atrevería a imaginar.

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