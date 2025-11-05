El club turco Galatasaray habría puesto sus ojos en el argentino Lionel Messi, actual jugador de Inter Miami, en lo que sería un auténtico “bombazo mundial”. Según el medio turco Fotomaç, Galatasaray ya tiene listo un plan para intentar su contratación durante el paréntesis de tres meses de la Major League Soccer (MLS), que corresponde al receso de la competición estadounidense.

El acuerdo contemplaría una cesión temporal de Messi por ese periodo inactivo en la MLS, y Galatasaray se comprometería a asumir la totalidad de su salario en Inter Miami. Además, el club turco atraviesa un gran momento: marcha como líder invicto en la liga doméstica y está ubicado en zona de play-offs de la UEFA Champions League, lo que le permitiría ofrecerle al argentino una plataforma competitiva de nivel internacional.

Para Messi, de 38 años, este movimiento tendría sentido en clave de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, puesto que le permitiría mantener ritmo de competición en un escenario europeo exigente. Sin embargo, su contrato con Inter Miami fue renovado recientemente hasta 2028, reafirmando su compromiso con el proyecto norteamericano.

Obviamente, hay numerosos factores pendientes: la aprobación del préstamo por parte de Inter Miami, la condición física de Messi, los reglamentos de la MLS con respecto a cesiones, y cómo se encajaría este movimiento en los calendarios de ambas ligas. Si bien es una posibilidad apasionante para los hinchas, por ahora se trata de un rumor que tendría que concretarse con acuerdos oficiales.

