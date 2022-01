Lionel Messi y Kylian Mbappé son los señalados a brillar en el PSG, además de ganar todos los títulos posibles, incluyendo la Champions League. Sin embargo, el rendimiento de ambos no ha sido el mejor durante el año 2021.

Lionel Messi logró ganar la Copa América, pero su rendimiento en el PSG, hasta el momento, no ha sido el esperado. El argentino y su compañero de equipo no fueron considerados en el once idea del 2021 del diario francés L’Équipe.

Según explican en el portal, los periodistas del diario, web y canal francpes, eligieron a cada futbolista por un orden de preferencia. La elección se dividió en: arquero, lateral derecho, lateral izquierdo, marcador central, volante defensivo, volante ofensivo y delantero.

El once del diario L'Équipe, sin Messi y Mbappé. (Foto: L'Équipe)

Messi fue superado por el delantero polaco Robert Lewandowski, mientras que Karim Benzema hizo lo propio con Kylian Mbappé. El único jugador del PSG que está en la lista es el defensor Marquinhos.

“Lionel Messi es sólo el séptimo en los votos de la redacción de L’Équipe entre los delanteros centro, víctima de la competencia de alto nivel en este puesto, y su semestre muy contrastado en París. La Copa América ganada durante el verano con Argentina no fue suficiente para el ex azulgrana, ya ausente en 2020 cuando estuvo en el once de forma ininterrumpida de 2008 a 2019″, indican en el diario.

Tridente en peligro

Messi, Neymar y Mbappé son los señalados a llevar al PSG a una temporada exitosa, pero todo indica que el delantero francés dejará el equipo a mitad de temporada para ir al Real Madrid. Pese al deseo del atacante, en el club parisino todavía se aferran a la posibilidad de renovarle contrato por algunas temporadas más.