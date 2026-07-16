Se llama aura. Un viento suave, que ordena las ideas del equipo en los peores minutos -contra Egipto, versus Inglaterra-; una tormenta feroz que impacta en el rival y lo atemoriza al punto que cracks del tamaño de Kane o Bellingham apenas pueden parar la pelota. Digo equipo y aunque todos saben que me refiero a Argentina, lo explico: si hay una selección que “quiere ganar la Copa de verdad” (Páredes dixit) es Argentina. Están sus números, su invicto, Messi, sus dos remontadas y su fervor ante la adversidad. Si hay un vínculo real, afectivo, histórico con alguno de los 4 semifinalistas del Mundial es con Argentina. Y si existe alguna forma de identidad a la cual adhiero, para ganar o para perder, es esta: voltear un partido clásico así, que es fútbol pero también geopolítica, y no cualquier clásico. Así o nada. A los inventores del fútbol mostrándoles cómo se juega hoy al fútbol. En los últimos minutos, atropellando, aguantando. Confundiendo a las tribunas sobre su empapada camiseta, si las gotas que caen de sus pechos son por un diluvio o es el sudor.

Se llama, por supuesto, jerarquía. Un jugador fenomenal por puesto, para no exagerar a falta de un partido, el más importante este domingo 2 pm contra España. Dibu Martínez en el arco, Cuti Romero en defensa, Enzo Fernández en el medio y Lautaro Martínez arriba. Ellos en la cancha. Lionel Messi en todo Estados Unidos y la historia (jugará su tercera final, como Cafú). El 2-1 contra Inglaterra -otro puente al histórico 2-1 de México 86- tuvo dos tiempos bastante definidos. Hasta el gol de Gordon, a los 55′, era un tiempo de estudio, calculado, sin arriesgar demasiado. Podría explicarse a partir de los dos cerebros de ambas potencias: ni Messi ni Kane administraron su influencia, la tuvieron poco y nunca fueron claros. Luego del gol inglés, un cataclismo, el equipo de Tuchel cometió el grave error de mostrarse temeroso. Empezó a respirar agitado ante el pitbull. Dejó que el tiburón oliera sangre.

Y el tiburón merodeó: Messi encontró a Enzo Fernández en posición de francotirador y luego mandó un centro con la pierna que solo usa para frenar su Ferrari: Argentina ganaba así 2-1 y a la final ante la misteriosa España, que nunca se agita, nunca se desesperá y le ganó 2-0 a Francia en el marcador y 7-0 en el ánimo.

Se llama, finalmente, amor a la camiseta. Que ha sido, casi de carácter exclusivo, el sello de Argentina en este mundial. Los campeones quieren volver a salir campeones, que es lo que quiso decir el megahistórico Lionel Scaloni al final del encuentro, cuando el mundo cabía en el estadio de Atlanta: “No es arrogancia, es corazón. Somos únicos”.

Es verdad y qué envidia. Cómo no fueron los primeros que jugaron al fútbol, decidieron ser únicos.

Insuperables Títulos y récords conseguidos por la Scaloneta Copa América 2021: El ciclo de Lionel Scaloni encontró su primer gran desahogo en el Maracaná. Argentina derrotó 1-0 a Brasil y rompió una sequía de 28 años sin títulos, en una noche que marcó el renacer de la Albiceleste. Finalissima 2022: En Wembley, la Scaloneta dio una exhibición de autoridad. Con un contundente 3-0 sobre Italia, vigente campeona de Europa, confirmó que el título continental no había sido obra de la casualidad. Mundial de Qatar 2022: La obra maestra llegó en Doha. Tras una de las finales más emocionantes de la historia de los Mundiales (3-3 en los 120'), Argentina venció a Francia en la tanda de penales (4-2) y bordó la tercera estrella sobre su escudo, con Lionel Messi como emblema de una generación inolvidable. Copa América 2024: El proyecto de Scaloni terminó de consolidarse en Miami. Con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Colombia, Argentina defendió con éxito su corona continental y reafirmó que su dominio en el fútbol mundial estaba lejos de ser pasajero. El legado de la Scaloneta: En apenas unos años, el equipo de Scaloni conquistó cuatro títulos oficiales, alcanzó el primer lugar del ranking FIFA y firmó una racha histórica de 36 partidos invictos (entre 2019 y 2022), una de las más largas que se recuerden en la historia de las selecciones.

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