Un jugador como Lionel Messi, con más de 800 partidos encima (entre ellos finales de Champions y mundiales), habiendo sido dirigido por más de una decena de entrenadores (entre selección argentina y Barcelona) y además, siendo autor de casi 700 goles a lo largo de su carrera, debería ser complicado elegir tan solo una opción de cada categoría.

Sin embargo, el ’10′ rosarino no tuvo reparos en responder cada pregunta formulada por el medio ‘Rac 1’, sorprendiendo a más de uno con cada contestación.

Mejor gol:

“El de Roma, de cabeza, que ganamos la Champions”, precisó, en referencia a la final obtenida ante el Manchester United en la edición 2008.

Final Champions League 2008-09

Mejor momento:

“Es difícil porque tuve la suerte de vivir muchos y en diferentes etapas de mi vida. Creo que la época de Guardiola fue una de las mejores como jugador y como todo”, señaló.

Lionel Messi y Pep Guardiola

Peor momento:

“2013 y 2014. Por lo que dije antes, también me lesioné dos o tres meses, luego me fue a Argentina a recuperarme...”, mencionó.

Mejor rival:

“La selección de España. Jugamos un amistoso en el campo de Atlético. Con Maradona de técnico. Antes del Mundial 2010, fue uno de los que me sorprendió el rival. El último con España, que yo no jugué (Argentina cayó 6-1) también me recordó a lo que hacíamos nosotros. Desquiciar al rival con la posesión”, manifestó.

España vs. Argentina (2010)

Mejor partido:

“Las semis al Madrid que ganamos 2-0. Fue único", precisó en referencia al duelo jugado en la temporada 2010-11, donde fue autor de dos goles.

Semifinal Champions League: Barcelona 2-0 Real Madrid

Mejor entrenador:

“Guardiola. Es el mejor de todos y Luis Enrique, muy cerquita”, enfatizó la ‘Pulga’. Ambos estrategas lo dirigieron en el FC Barcelona.

Pep Guardiola y Luis Enrique dirigieron al FC Barcelona