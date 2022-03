Conforme a los criterios de Saber más

La figura de Lionel Messi no solo trasciende en los terrenos de fútbol. La industria musical también tiene al crack argentino como protagonista. No es novedad que en varias canciones el nombre de ‘Leo’ se manifieste en los versos. Tampoco lo es que el astro del PSG estreche vínculos con algunos artistas reconocidos, especialmente de Latinoamérica. Y en medio de la polémica que ha suscitado últimamente -con Residente, J Balvin y Bizarrap en el foco de atención- resulta curioso que ‘La Pulga’ esté relacionado con los tres de distintas formas.

En casi nueve minutos, sobre la base que el productor y DJ argentino Bizarrap preparó para la especial sesión con René Pérez Joglar (mejor conocido como Residente), el fundador de Calle 13 aprovechó la oportunidad para ‘divertirse’ y emitir críticas, a través de sus versos, a la industria musical.

La canción, que inevitablemente tuvo bastantes reacciones en muchos rincones del mundo, se dividió en tres partes: En un lugar de la Mancha, Mis armas son mis letras y El caballero de los espejos. Justamente en esta última, Residente -sin pelos en la lengua- dedicó varias líneas personales a J Balvin, con quien mantiene un pleito desde el 2021.

La ‘tiradera’ de René al cantante colombiano se basó principalmente en su música, forma de vestir e incluso su salud mental. Pero no solo eso. Sin necesidad de usar metáforas, el exlíder de Calle 13 también calificó al de Medellín como racista y misógino.

“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Gandhi rezando”; “pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”; “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”; “es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, fueron algunas de las frases más severas de Residente.

En ese ambiente de riña, varios artistas, sobre todo del género urbano, se han pronunciado para dar su opinión al respecto. Lionel Messi, como futbolista, no tiene mucho que ver ahí. Pero sí es cierto que el astro argentino ha mantenido un vínculo con los tres principales protagonistas de la polémica musical, que se sigue extendiendo durante varios días.

Con Residente, por ejemplo, el ‘30′ del PSG ha compartido algunas anécdotas, como cuando apareció en uno de los videoclips más especiales del puertorriqueño. De la misma forma, el crack argentino ha manifestado su gusto por la música de J Balvin. Y, por último, con ‘Biza’ -su compatriota- ha intercambiado mensajes, fotos y algunos momentos, pero lo más importante es que el DJ le dedicó una sesión.

Messi, Residente y un especial videoclip

El primer encuentro público entre Lionel Messi y Residente fue en febrero del 2019. En Barcelona, el crack argentino y el compositor puertorriqueño bailaron al compás de la música del prestigioso ‘Messi 10 by Cirque du Soleil’, un evento en reconocimiento a la carrera de ‘La Pulga’, donde René fue uno de los encargados de armar el espectáculo.

Meses después, ambos se volvieron a encontrar en la misma fiesta. Incluso, ‘Leo’ se animó a tocar los timbales con Luis Suárez mientras René los acompañaba con el micro. “Tengo nueva banda”, presumió luego el exlíder de Calle 13.

Ayer armamos una banda nueva que en ocasiones se sale de tempo pero tocan igual que como juegan, con el corazón ❤️ @TeamMessi @LuisSuarez9 @JordiAlba 🙌🔥 video @worldjunkies Yesterday we formed a new band that occasionally went off tempo, but they played music with their hearts pic.twitter.com/uVyInCYO69 — Residente (@Residente) February 1, 2019

Pero lo mejor no sucedió ese año, sino el siguiente. El 14 de mayo del 2020, Residente publicó el videoclip de su especial tema “Antes Que El Mundo Se Acabe”. Lo sorprendente fue que en una de las numerosas escenas de besos que aparecen a lo largo del video se hizo presente Lionel junto a su esposa Antonela Roccuzzo con un tierno momento.

Aunque solo aparecieron unos segundos, el beso entre ambos fue uno de los más comentados de la producción. La repercusión fue tan inmensa que en noviembre “Antes Que El Mundo Se Acabe” fue galardonada en los Latin Grammy como la mejor canción Rap/Hip Hop del 2020.

NADA puede salir mal en un video en el que aparezcan @Residente y MESSI.



ANTES QUE EL MUNDO SE ACABE 👉🏻https://t.co/k7LiH9XnBk pic.twitter.com/5oXoLCDZYG — FM (@FelpsMorales) May 15, 2020

Antes de ganar el premio, Residente habló sobre el vínculo que tiene con Messi en una entrevista con el cómico argentino Migue Granados para el programa ESPN Playroom. El puertorriqueño aseguró tener mucha suerte de poder vivir algunas anécdotas junto al futbolista, a quien admira mucho no solo por lo que hace, sino también por lo que es.

“A mí me cae superbien, es buena gente y humilde también”, dijo el puertorriqueño, que incluso reveló que una vez ‘Leo’ le pidió que toque su tema Muerte en Hawai. “No es que soy íntimo, pero por las veces que he compartido con ellos (Messi y su esposa) me he dado cuenta que son gente super buena, que tienen los pies en la tierra. Me siento como si estuviera hablando con alguien más de barrio”, añadió.

¿Messi es un cholulo? 🧐 ¡@Residente contó una anécdota inolvidable de cuando le pidió una canción! 😂



Mirá la entrevista completa en nuestro #Facebook ➡ https://t.co/0lSJXxDSXz pic.twitter.com/1RreWC4bjv — ESPNPlayroom (@ESPNPlayroom) August 30, 2020

Su gusto por J Balvin

J Balvin nunca ha podido contar con Lionel Messi en cualquiera de los videoclips de sus canciones. De hecho, el cantante colombiano siempre ha tenido una relación más estrecha con Cristiano Ronaldo . Eso sí, esto no quiere decir que no exista un vínculo con el crack argentino, a quien también admira

Aunque Messi no ha aparecido en ninguna de las producciones de J Balvin, después de colaborar con el tema de René el argentino volvió a ser parte de un clip musical junto a Luis Suárez y Sergio Ramos. Fue para la famosa canción “Fútbol y Rumba” de Anuel AA y Enrique Iglesias.

Primero ‘Leo’ aparece jugando con sus hijos en un pequeño campo de fútbol en su casa y luego él solo haciendo dominadas sentado con el balón. En el mismo videoclip aparece J Balvin bailando, pero no hubo una conexión cercana entre ambos.

Lionel Messi aparece junto a sus hijos en un videoclip de reggaetón | Foto: Captura

Ahora bien, Lionel Messi no ha ocultado su gusto por el reggaeton. En noviembre del 2017, gracias a un acuerdo entre la plataforma Deezer y el FC Barcelona, pudimos conocer los gustos musicales no solo del crack argentino, sino de toda la plantilla azulgrana a través del apartado ‘Barça Sound’.

Tras ello, nos dimos con la sorpresa de que el género favorito de Messi y de sus compañeros es el reggaeton. En la playlist de ‘La Pulga’, con sus 12 canciones de preferencia, figuraron dos temas de J Balvin: “Ay Vamos” y “Safari” en el primer y noveno lugar respectivamente.

Playlist de Messi Artista 1. Ay Vamos J Balvin 2. La pregunta J Álvarez 3. Darte un beso Prince Royce 4. Cuando se pone a bailar Rombai 5. Tú sin mí Dread Mar I 6. Laberintos Dread Mar I 7. Más allá de tus ojos Dread Mar I 8. 24K Magic Bruno Mars 9. Safari J Balvin 10. Picky Joey Montana 11. El Perdedor Maluma 12. Hasta el amanecer Nicky Jam

Asimismo, J Balvin ya ha usado el apellido de Messi en sus versos. De hecho, en el tema Ma’G, que se lanzó en el 2021, el colombiano menciona al crack argentino a la par de Cristiano Ronaldo. “Estamo’ rompiendo, my G (My G, my G) / como rompió Cristiano en Madrid (Madrid) / como Messi en Barça, my G (My G)”, es parte de la letra del coro de la canción.

La sesión que le dedicó Bizarrap

Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, es un productor discográfico y DJ argentino, que ya es bastante reconocido en el mundo de EDM, trap, hip hop y reguetón. Él hizo posible la ‘tiradera’ de Residente a J Balvin. Pero más allá de eso, su gran y constante evolución en la industria musical lo ha llevado cada vez más lejos.

En agosto del 2021, en el maravilloso Parque de los Príncipes en París, Bizarrap tuvo un amigable encuentro con su ídolo Lionel Messi. Ahí ambos pudieron charlar y compartir un momento que el productor argentino nunca olvidará.

Bizarrap junto a Leo Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María en París | Foto: Bizarrap

Un mes después, ‘Biza’ lanzó la BZRP Music Sessions #44 con el rapero francés MHD, que fue dedicada al crack del PSG. “En la capital como Messi, Messi, Messi y merci, merci, merci”, se escucha en la canción.

Al astro argentino le gustó mucho la producción que le dedicó Bizarrap y no dudó en hacerle un especial comentario, utilizando la frase de la canción. ‘’En la capital”, escribió ‘Leo’ en la publicación de ‘Biza’ junto a emojis de manos haciendo palmas.

En casa de Messi, no solo él sigue a Bizarrap, sino también sus hijos. En medio de la polémica que surgió entre Residente y J Balvin, el ‘30′ del PSG grabó a su hijo mayor, Thiago, mientras que este estaba sentado en el piso de su casa, mirando la televisión y cantando la sesión de Bizarrap con Tiago PZK. ‘La Pulga’ presumió la felicidad de su hijo subiendo el video a su historia de Instagram.

¿@tiagopzk? ¡NO, THIAGO MESSI! Leo filmó a uno de sus hijos mientras cantaba uno de los temas del momento producido por @bizarrap. pic.twitter.com/GaF5jf1wRt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2022

