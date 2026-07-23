La imagen más poderosa de la final del Mundial 2026 no fue el gol de Ferran Torres ni la celebración española en East Rutherford. Fue Lionel Messi caminando en silencio hacia el túnel del estadio con la medalla de subcampeón colgada al cuello. Con las lágrimas secas, sin gestos ampulosos y sin despedidas. Apenas un abrazo con sus compañeros y la sensación de que el fútbol acababa de cerrar un capítulo cuya última página todavía nadie se anima a escribir.

¿Fue el último partido de Messi con la selección argentina? La respuesta, por ahora, es más simple de lo que parece: Nadie lo sabe. Ni siquiera Lionel Scaloni.

La derrota 1-0 frente a España dejó a la Albiceleste sin el sueño de convertirse en la primera selección bicampeona del mundo desde Brasil en 1962. También abrió, inevitablemente, el debate sobre el futuro del capitán argentino. A los 39 años, después de disputar su tercera final mundialista —igualando el récord de Cafú—, el interrogante parece lógico. Pero la realidad es que Messi no anunció su retiro de la selección ni existe una decisión oficial sobre su futuro.

Lionel Messi ya está de regreso ára ver a sus padres en Rosario (Foto: ESPN)

La incertidumbre aumentó cuando la delegación argentina emprendió el regreso sin su máximo referente. Mientras el plantel aterrizó en Buenos Aires para un recibimiento sobrio y protocolar, Messi tomó otro rumbo: viajó directamente a Rosario. La explicación nunca fue deportiva. Diversos medios argentinos informaron que el capitán decidió reunirse con su familia para acompañar a su padre, Jorge Messi, quien atraviesa un delicado estado de salud, una situación que la propia familia confirmó semanas atrás pidiendo “prudencia y humanidad”.

El rosarino permanecerá algunos días junto a los suyos antes de reincorporarse al Inter Miami, donde continuará la temporada de la MLS. Ese movimiento alimentó toda clase de especulaciones, aunque ninguna confirmación.

La incertidumbre albiceleste

Ni siquiera Scaloni quiso aventurar una respuesta. Consultado en conferencia de prensa sobre si había sido la última función internacional de Messi, el entrenador respondió con absoluta honestidad: “La verdad es que no hablé con Leo”. Fue una frase breve, pero suficiente para entender que ni el cuerpo técnico conoce todavía la decisión del capitán.

"Creo que puede jugar el próximo Mundial": Scaloni sobre el futuro de Mesi. (Foto: Agencias)

El propio seleccionador terminó hablando más de sí mismo que de su número diez. Entre lágrimas, anunció que dirigirá a Argentina hasta diciembre, cuando finaliza su contrato, y luego evaluará si continúa. “Estos chicos nos dieron otra final del mundo y compitieron hasta el final”, resumió, antes de abandonar la sala de prensa visiblemente emocionado.

Messi tampoco habló después de la final. Recién al día siguiente rompió el silencio con un mensaje en redes sociales.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán en Instagram. Sin embargo, lejos de insinuar un adiós, eligió agradecer el esfuerzo del grupo, felicitar a España y destacar el recorrido de una selección que volvió a instalarse entre las mejores del planeta.

Quizá ese sea el dato más revelador. En ningún momento habló de despedidas. Y razones para irse, si quisiera hacerlo, le sobran.

El discreto regreso de Messi a Rosario: evitó a los hinchas tras perder la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Messi lo ganó todo

Con la camiseta argentina construyó la carrera internacional más importante de la historia del país. Debutó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría y, desde entonces, convirtió a la Albiceleste en el equipo de su vida.

Le dio a Argentina cuatro títulos oficiales: la Copa América 2021, que rompió una sequía de 28 años; la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley; el Mundial de Qatar 2022, donde levantó la tercera estrella; y la Copa América 2024, conquistada en Miami. A ellos se suma el subcampeonato del Mundial 2014, el de la Copa América 2007 y las finales continentales de 2015 y 2016, antes de completar la mayor revancha deportiva que recuerda el fútbol argentino.

También reescribió todos los libros de estadísticas. Es el futbolista con más partidos disputados con la selección argentina. El máximo goleador histórico. El líder absoluto en asistencias. El capitán que más veces llevó la cinta. El único argentino que marcó en cinco Copas del Mundo distintas. El jugador con más presencias mundialistas de la Albiceleste y, desde este domingo, uno de apenas dos futbolistas en disputar tres finales mundialistas masculinas.

Su influencia tampoco puede medirse únicamente en números. Cuando Scaloni asumió en 2018 encontró una selección golpeada y un Messi cuestionado por buena parte de su propio país. Ocho años después deja —al menos por ahora— una Argentina campeona del mundo, bicampeona de América, líder del ranking FIFA durante buena parte del ciclo y protagonista de dos finales mundialistas consecutivas.

El equipo aprendió a jugar con Messi, pero también para Messi. Por eso la decisión no parece depender de la edad sino de las ganas. El Mundial 2030 luce demasiado lejano para cualquiera. Messi llegaría con 43 años. Sin embargo, el verdadero interrogante pasa por el camino hacia esa cita. Nadie puede asegurar si seguirá disputando Eliminatorias, si elegirá administrar sus convocatorias o si pondrá punto final antes de que comience un nuevo ciclo.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, rompió en llanto durante la entrega del trofeo.

Lo único cierto es que el reloj empezó a correr más rápido. Argentina perdió una final, pero no perdió a Messi. Todavía no.

Y quizá esa sea la verdad más importante de todas. El mejor futbolista de la historia de la Albiceleste aún no pronunció la palabra retiro. Hasta que eso ocurra, cada convocatoria seguirá teniendo el mismo valor que una última función.

Porque con Messi ya nadie aprendió a mirar el calendario. Aprendió, simplemente, a disfrutar el tiempo que queda.

¿Por qué eligió Rosario?

Lionel Messi ya no decide como el chico de 19 años que conquistó Barcelona ni como el capitán que levantó la Copa del Mundo en Qatar. Hoy cada paso tiene el peso de una despedida posible. Por eso, la última gran decisión de su carrera no la tomará en Miami, París o Barcelona. La tomará en Rosario. Allí, donde empezó todo, donde viven sus afectos más profundos y donde el fútbol deja de ser una industria para volver a ser infancia. En ese refugio íntimo evaluará si su cuerpo, su motivación y su familia todavía le permiten perseguir un Mundial más.

No es casual que Rosario se haya convertido en el centro de esta historia. Messi entiende que la respuesta no dependerá únicamente de su nivel futbolístico, sino de la paz que encuentre lejos del ruido. Lionel Scaloni ya dejó claro que la puerta de la selección seguirá abierta hasta el último día. Pero el “10” sabe que jugar otro Mundial exige mucho más que talento: demanda sacrificio físico y emocional. Por eso eligió volver a casa para escuchar la única voz que hoy considera definitiva: la suya.

SOBRE EL AUTOR