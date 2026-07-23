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Resumen

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La final perdida reavivó el debate sobre el futuro del ’10′. Qué dicen sus números, su entorno y las voces más autorizadas. | Foto: AFP
La final perdida reavivó el debate sobre el futuro del ’10′. Qué dicen sus números, su entorno y las voces más autorizadas. | Foto: AFP
Por Jasson Curi Chang

La imagen más poderosa de la final del Mundial 2026 no fue el gol de Ferran Torres ni la celebración española en East Rutherford. Fue Lionel Messi caminando en silencio hacia el túnel del estadio con la medalla de subcampeón colgada al cuello. Con las lágrimas secas, sin gestos ampulosos y sin despedidas. Apenas un abrazo con sus compañeros y la sensación de que el fútbol acababa de cerrar un capítulo cuya última página todavía nadie se anima a escribir.

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