El 30 de junio del 2006, en Berlín, Argentina sufrió una de sus eliminaciones más dolorosas en los mundiales al quedar fuera en penales ante el anfitrión Alemania. Más allá del festejo teutón, la imagen de ese partido fue protagonizada por Lionel Messi, quien apareció en solitario en el banco de los suplentes, con la mirada desencajada. La escena generó una ola de críticas a José Pekerman, entrenador de aquel cuadro albiceleste.

Esa imagen muestra a un Lionel Messi lleno de rabia por no haber tenido minutos ante Alemania. No era solo él, también millones de hinchas de la Albiceleste que le reclamaban al entonces entrenador el hecho de no haberlo ingresar al campo del Olímpico de Berlín. Faltaban 11 minutos, Argentina ganaba 1-0 y el ingresante fue Julio Cruz, no el chico de 19 años con futuro brillante del Barcelona. La derrota provocó todo tipo de críticas.

Han pasado casi 14 años de ese partido que los alemanes ganaron en penales (4-2 tras el 1-1 en el tiempo reglamentario) y Leandro Cufré, un exjugador que aquel día compartió el banquillo con Leo reveló lo nunca quiso Pekerman: Messi estaba lesionado.

Según el otrora futbolista de Gimnasia, el hoy ‘D10S’ del Fútbol Club Barcelona no estaba enteró físicamente para disputar ese partido. Por eso, el DT argentino nunca lo tomó en cuenta y agotó sus chances de ingreso al campo con el cambio del recordado Julio ‘El Jardinero’ Cruz.

“Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas” reveló Cufré en entrevista con el programa radial argentino ‘Enganche’.

“Si en el minuto 83 Alemania nos tiraba centros, lo lógico era que ingrese Cruz para el juego aéreo. Ahora que soy técnico, yo haría el mismo cambio. José Pekerman, para nosotros, es el técnico más grande de todos”, agregó el excompañero de Lionel Messi en la selección de Argentina. Fin del misterio.

