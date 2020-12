Barcelona está a puertas de iniciar una nueva era tras la dimisión de Josep Bartomeu a la directiva del club. Los azulgranas atraviesan una época de elecciones en la que las promesas no faltan y una de ellas ha despertado la ilusión del hincha culé. Jordi Farré, candidato a la presidencia, lanzó como posible el sueño ver juntos nuevamente a Neymar y Lionel Messi en el conjunto de Cataluña.

“Messi y Neymar jugarían juntos en el Barza el año que viene”, anunció Farré, quien reveló que ha tenido contacto con el entorno de ambos futbolistas y la posibilidad de tenerlos juntos está abierta.

“Yo estoy seguro que Messi no se quiere ir. He hablado con su entorno, no he avanzado en nada, pero me ha dicho que se quiere quedar, pero que quiere un proyecto ganador. Mi proyecto es que renueve año a año, después crear una marca conjunta entre Messi y Barcelona y que Messi sea el presidente honorífico”, contó.

Con las puertas abiertas

Sobre Neymar, Jordi Farré comentó que el brasileño tiene las puertas abiertas para su regreso al Barcelona. Sin embargo, indicó que el delantero deberá solucionar los problemas con la directiva tras su polémica salida. “Neymar será bienvenido, pero lo primero que tiene que hacer es retirar las demandas, pedir perdón sin humillaciones. Todos nos equivocamos”, explicó.

Acto seguido añadió: “Hemos hablado con su entorno y nos han hablado de ‘volver a casa’. ¿Quién no quiere el tercer mejor jugador del mundo en el equipo? Hay una opción que es el ‘transfer request’, que sería el equivalente a un año de ficha, por 40, 45 millones vendría”, concluyó.

