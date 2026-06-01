La selección argentina sigue completando su plantel para el Mundial 2026. El domingo por la noche, Lionel Messi y Rodrigo De Paul llegaron a Kansas para sumarse oficialmente a la concentración de la ‘Albiceleste’, que iniciará este lunes los trabajos bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Ambos futbolistas arribaron en un vuelo privado procedente de Miami, donde vienen disputando la temporada con Inter Miami. La presencia de Messi generó gran expectativa entre los hinchas y medios argentinos, ya que el capitán afrontará su sexta Copa del Mundo.

Argentina trabajará en el Sporting KC Training Centre, complejo del Sporting Kansas City. La ‘Albiceleste’ enfrentará este sábado 6 a Honduras y el martes 9 a Islandia previo al inicio del Mundial 2026.

🐐🇦🇷 ¡ASÍ LLEGARON MESSI Y DE PAUL!



Los futbolistas de Inter Miami aterrizaron en Kansas para sumarse al plantel Albiceleste. pic.twitter.com/lKkDkyqGvx — TyC Sports (@TyCSports) June 1, 2026

Messi y De Paul se sumaron a un numeroso grupo de futbolistas que ya había llegado desde Buenos Aires y Europa. Entre ellos destacan Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Thiago Almada y Giovani Lo Celso.

Además, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez también arribaron desde Europa para integrarse al equipo campeón del mundo. Poco a poco, Argentina empieza a tomar forma con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.

SOBRE EL AUTOR