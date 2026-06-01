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Messi y De Paul se sumaron a la concentración de Argentina rumbo al Mundial 2026. (Foto: Leo Messi)
Messi y De Paul se sumaron a la concentración de Argentina rumbo al Mundial 2026. (Foto: Leo Messi)
Por Redacción EC

La selección argentina sigue completando su plantel para el Mundial 2026. El domingo por la noche, Lionel Messi y Rodrigo De Paul llegaron a Kansas para sumarse oficialmente a la concentración de la ‘Albiceleste’, que iniciará este lunes los trabajos bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

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