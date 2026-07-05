Argentina ganó, pero no convenció. La vigente campeona del mundo sufrió mucho más de lo esperado para superar a Cabo Verde y terminó encontrando en Emiliano “Dibu” Martínez al gran responsable de que los tres puntos se quedaran de su lado. Y claro, a Messi, el héroe de todos los partidos.

Cuando el reloj marcaba los últimos minutos y el conjunto africano se lanzaba con todo en busca del empate, el arquero argentino respondió con dos atajadas que evitaron el gol. De inmediato, las cuatro tribunas comenzaron a corear al unísono: “¡Dibu, Dibu!”, en un reconocimiento a quien terminó evitando un papelón imprevisto.

El pitazo final trajo alivio, pero no tranquilidad. Si bien la ‘albiceleste’ cumplió con el objetivo de ganar, entre los miles de hinchas argentinos quedó una sensación de preocupación por el rendimiento del equipo frente a un rival que, en los papeles, parecía ampliamente inferior. Por eso las arengas eran más a Messi, Martínez y Romero, autor del último gol.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los mundiales con 20 festejos. (Foto: AFP) / ROBERTO SCHMIDT

Ya con el encuentro terminado, hubo otro momento que llamó la atención y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Mientras saludaba a los periodistas ubicados en la zona mixta, Lionel Messi se acercó a la periodista Sofía Martínez, la saludó con un beso y, entre sonrisas, le comentó: “Si te miro, por qué te miro; si no te saludo, por qué no te saludo”.

El gesto no pasó desapercibido porque llegó semanas después de que, en un conocido programa de la televisión argentina, se comentara que el capitán de la selección estaría molesto con la periodista debido a una supuesta filtración de una conversación que ambos habrían mantenido fuera de cámaras. A ello también se sumaron especulaciones sobre una presunta incomodidad de Antonela Roccuzzo con la cercanía entre ambos.

Sin embargo, la propia Sofía Martínez ha desmentido anteriormente esas versiones en distintas oportunidades y ha asegurado que mantiene una buena relación tanto con Messi como con su entorno. Incluso, ha señalado que también tiene una relación cordial con Antonela.

Por eso, el saludo del capitán fue interpretado por muchos como una manera de bajar la tensión alrededor de esos rumores y demostrar, al menos públicamente, que no existe ningún conflicto entre ambos. Más allá del agónico triunfo, uno de los temas más comentados fue el que protagonizó el ‘10’.

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