Por Fernanda Huapaya

Argentina ganó, pero no convenció. La vigente campeona del mundo sufrió mucho más de lo esperado para superar a Cabo Verde y terminó encontrando en Emiliano “Dibu” Martínez al gran responsable de que los tres puntos se quedaran de su lado. Y claro, a Messi, el héroe de todos los partidos.

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