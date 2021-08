El esperado de debut de Lionel Messi en la Ligue 1 podría llegar más pronto de lo planeado. Mauricio Pochettino se refirió, en declaraciones a la prensa, al avance del astro argentino. Destacó su rápida adaptación y su aporte al grupo. Además de ello, se expresó sobre los otros fichajes de la temporada del París Saint-Germain (PSG).

“Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa. Todo es positivo. Hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que todo el mundo está trabajando”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Stade Brestois.

Pochettino, no obstante, no quiso avanzar todavía si el argentino debutará con el PSG este viernes. “Estamos analizando si va a estar en el grupo o no. Los criterios son físicos, futbolísticos y de las dinámicas de los grupos. Hay que encontrar un equilibrio”, apuntó el entrenador.

Sí insistió, en cambio, en la buena integración del natural de Rosario: “Hay muy buen ‘feeling’ en el vestuario con todos sus compañeros y cuando hay talento en un equipo como nosotros el entendimiento no solo está en el vestuario, sino también en el campo”.

Por otro lado, se refirió a todos los fichajes del PSG en este mercado, que acaba el 31 de agosto. Habló no solo de Messi, si no también de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.

“Todos los jugadores que han llegado han aportado esa energía que se necesita muchas veces renovar en un grupo. (...) Cuando tienes estos jugadores, la conexión es muy rápida. El fútbol solo tiene un lenguaje y creo que conectar los talentos es muy rápido”, recalcó en esa comparecencia.