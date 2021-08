“No estaba preparado”. Lionel Messi no logró controlar el llanto al ingresar a su conferencia de prensa de despedida. Para el argentino fue inevitable no sentir tristeza por la situación en la cual se despide del club azulgrana, confirmando que él creía que se quedaría en FC Barcelona por mucho tiempo más y que la situación comparada con la temporada pasada era distinta.

“No sé si podré hablar. En estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado”, arrancó Messi entre emotivas lágrimas.

Messi destacó la situación del 2020 cuando quiso retirarse y lo hizo saber a través de un burofax, comentando que en su momento se sentía preparado para dejar el club azulgrana, pero que en el presente no llegó a vislumbrar la opción.

“El año pasado con el tema del burofax estaba convencido de lo que iba a decir, este año no. Este año con mi familia creía que seguiríamos acá y queríamos seguir disfrutando de la vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano”, sostuvo Messi.

Agradecido con Barcelona, ciudad a la que consideró su hogar: “Después de 20 años me voy con una esposa y 3 catalanes-argentinos. Vamos a volver porque esta es nuestra casa y se lo prometí a mis hijos también”.

“Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado que sea con gente, en el campo, me hubiera gustado una última ovación de ellos. Los extrañé mucho durante la pandemia cuando no podíamos jugar con público. Extraño que coreen mi nombre”, señaló Messi con más tranquilidad en su voz.