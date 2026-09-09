La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina comienza a tomar forma. La AFA trabaja en la organización de la próxima fecha FIFA con la intención de que el capitán pueda disputar al menos un último partido ante el público argentino y cerrar su etapa con la Albiceleste en casa.

De acuerdo con información de la periodista Verónica Brunati, la Asociación del Fútbol Argentino invitará a Messi a participar de los próximos encuentros y prepara dos compromisos como local. La intención es que el astro pueda recibir el homenaje de los hinchas después de haber anunciado su retiro del seleccionado.

¿Contra quién jugaría Argentina?

Los rivales que maneja la AFA son Burkina Faso y Benín, dos selecciones africanas que aparecen como las opciones para los amistosos de la próxima ventana internacional.

La planificación contempla que Argentina juegue ambos partidos en territorio nacional. Una de las alternativas es que el primer encuentro se dispute en el Estadio Monumental, mientras que el segundo tendría al Mario Alberto Kempes de Córdoba como escenario. La prensa argentina también ubica el 3 y el 6 de octubre como posibles fechas, aunque todavía no existe confirmación oficial.

Lionel Messi de Argentina celebra tras ganar la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Alberto Estevez

La FIFA todavía debe dar el visto bueno

Los encuentros aún no fueron oficializados por la AFA. Uno de los motivos principales es que la dirigencia argentina espera una definición de la FIFA para determinar si los compromisos serán reconocidos como amistosos Clase A.

La categoría tiene especial importancia para la Albiceleste debido a las sanciones que recibieron Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada luego de los incidentes registrados durante la final del Mundial 2026. La AFA busca que los próximos partidos puedan servir para comenzar a cumplir esas suspensiones.

🇦🇷 AFA invitará a Lionel Messi a PARTICIPAR de la próxima fecha FIFA, con la intención de que pueda despedirse de la Selección Argentina junto al público.



🏟️ La idea es que la Albiceleste dispute dos partidos como local: uno en el Monumental y otro en el Kempes.



🇧🇫🇧🇯 Los… https://t.co/f3p0MI0P1w — Veronica Brunati (@verobrunati) September 9, 2026

La última función de Messi con Argentina

Messi anunció recientemente su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste. El rosarino conquistó la Copa América en 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022, y disputó su último gran torneo en la Copa del Mundo de 2026.

Por eso, la AFA pretende que su despedida no quede limitada al último partido oficial. La posibilidad de verlo nuevamente en el Monumental o en Córdoba permitiría que los hinchas argentinos tengan la oportunidad de despedir personalmente a uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Selección.

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