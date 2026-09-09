Lionel Messi de Argentina en un partido del Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE/ Alberto Estevez
Lionel Messi de Argentina en un partido del Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE/ Alberto Estevez
Por Redacción EC

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina comienza a tomar forma. La AFA trabaja en la organización de la próxima fecha FIFA con la intención de que el capitán pueda disputar al menos un último partido ante el público argentino y cerrar su etapa con la Albiceleste en casa.

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