Los gestos de Lionel Messi fueron suficientes para entender que no le gustó ser cambiado en el duelo que disputaba el París Saint-Germain en la Ligue 1. Mauricio Pochettino decidió sacar del campo de juego al astro argentino a quince minutos del final en el partido del PSG vs Lyon. El cambio se dio por Achraf Hakimi cuando todavía seguían empatados los clubes franceses; y, la mirada de Leo a su entrenador se terminó volviendo viral.

El ex Barcelona caminó lentamente hacia el lateral derecho de ‘Les Bleus’. También agradeció el cariño de los hinchas que llegaron al estadio Parque de los Príncipes. Antes de marcharse totalmente, el 30 de los capitalinos deseó suerte al marroquí y se despidió de él con un fuerte abrazo.

Estos gestos de Leo Messi no se repitieron con su compatriota. El crack enterró la cabeza en el suelo y se cubrió el rostro. En el avance, Pochettino se acercó al delantero y le estiró la mano, pero aquel ademán no fue recíproco. De hecho, el delantero miró con cara de pocos amigos al ex preparador del Tottenham

El artillero de ‘Les Parisiens’ también soltó un par de frases que, de momento, no alcanzaron a escucharse. Pero, si se juzgan las expresiones de Messi, es posible que nada amistoso contra el DT. Así, el jugador caminó hasta sentarse en el banquillo de los suplentes al costado de todos sus compañeros.

Messi estuvo en el campo hasta el minuto 75 de la contienda. Durante aquel periodo, el atacante gozó de oportunidades para marcar su primer tanto con la camiseta de PSG. Es más, el ‘30′ estrelló un disparo en el poste de Lyon. Es decir, el futbolista descargó toda su frustración y se notó cuando se cruzó con Pochettino.