elcomercio

Todos conoce al que brilla en la cancha en cada partido, pero pocos saben lo que sucede detrás de esa figura. En entrevista con Luzu, el argentino contó el lado B de su vida: desde su relación con Antonela Roccuzzo, su esposa, hasta la convivencia con sus hijos y sus gustos fuera del fútbol.

"Tengo mi parte que soy más raro que la m... Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. El quilombo de la casa, con los tres chicos corriendo para todos lados, me termina saturando“, expresó el argentino.

En otro momento, destacó su lado más ordenado. “Soy muy estructurado, si me cambian lo que tenía que hacer... Si tengo el día organizado de una manera, y en el medio pasa algo que no estaba organizado, ya está“, contó.

Asimismo, reveló la prohibición que impuso Antonela en su casa. “Estamos todo el día con la pelota, pero en casa mucho no nos dejan jugar... Mucho quilombo no podemos hacer. Por ahí jugamos un loquito, un uno contra uno“, apuntó.

