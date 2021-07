Lionel Messi, la gran figura de la selección argentina y del Barcelona, se encuentra de vacaciones antes de sumarse a la pretemporada con el Barcelona. La ‘Pulga’ se encuentra disfrutando junto a Antonella Roccuzzo y toda su familia luego de haber obtenido el título de la Copa América y el destino elegido para vacacionar fue Casa de Campo.

Lionel Messi se alojó en Casa de Campo y no solo pasó tiempo con su familia, sino que aceptó fotos y autógrafos de cada uno de los fans que se mostraron sorprendidos por la presencia del campeón de América en uno de los resorts más importantes del Caribe.

La principal característica de Casa de Campo es el golf, que es el atractivo más deseado por los diferentes deportistas, periodistas e influencers vinculados al deporte, quienes llegan a este lugar a vivir una experiencia inolvidable.

Casa de Campo Resort & Villas es uno de los destinos preferidos por celebridades y personalidades de todo el mundo, ya que brinda una experiencia de lujo y ofrece una gama de actividades y experiencias para los visitantes más exigentes.

Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

