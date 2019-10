Lionel Messi participará este año del Only Watch 2019, un evento benéfico que sirve para recaudar fondos para la lucha contra la distrofia muscular, donando un lujoso relojs de colección valorizado en 70 mil dólares de la firma estadounidense Jacob and Co. Y por si fuera poco, quien lo compre, podrá conocer al astro argentino en persona.

Lionel Messi donará uno de los relojes de colección de la línea que lleva su nombre para una obra de caridad. (Foto: Jacob and Co)

A través de sus redes sociales, Lionel Messi anunció la donación del reloj Epic X Chrono Messi, una joya hecha a mano en oro blanco de 18 quilates, 36 zafiros azules talla baguette, de los que solo se fabricaron 36 ediciones en el mundo.

Lionel Messi donará uno de los relojes de colección de la línea que lleva su nombre para una obra de caridad. (Foto: Jacob and Co)

Pero eso no es todo, el que se lleve el reloj ostentará el hecho de tener una pieza como pocas y también de conocer al futbolista de Barcelona de España, quien se unió a la firma estadounidense este año con el objetivo de crear ayuda social.

“Es un honor contribuir a la edición Only Watch 2019 para ayudar a la lucha contra la distrofia muscular. Con la ayuda de todos vamos a conseguir avanzar en la investigación de esta enfermedad y para ese fin doné un reloj azul zafiro Jacob and Co Messi Epic. Estaré encantado de conocer a la persona que se lo lleve”, escribió Leo en Instagram.

La gala benéfica Only Watch 2019, donde se subastará el reloj donado por Lionel Messi se celebrará el próximo 9 de octubre de 2019 en Ginebra, Suiza.