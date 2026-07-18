Por Marco Quilca León

Durante años, Lionel Scaloni se acostumbró a aprender. Primero como defensor en el Deportivo La Coruña, luego como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli -según el periodista Martín Liberman, el padre de Scaloni le pidió al propio Sampaoli que le dé un lugar en su staff- y, finalmente, como el entrenador que devolvió a Argentina a la cima del mundo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en campeón mundial y bicampeón de América, hubo un período en el que volvió a ocupar el lugar de alumno. Del otro lado del pizarrón estaba Luis de la Fuente, el hombre que este domingo intentará arrebatarle la Copa del Mundo en Nueva York.

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