Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, protagonizó un emotivo momento cuando un periodista le preguntó sobre el último partido que Lionel Messi disputará con su país en su tierra natal. El DT no pudo controlar las lágrimas y todo fue captado por las cámaras de TV.

Cuando el reportero tuvo su turno para preguntar, estaba visiblemente emocionado. El entrenado se dio cuenta de ello y comentó: “Vos estás llorando, ¿ah?“, remarcó. ”Sí, está emocionado", dijo el mediador de la rueda de prensa, lo que generó la respuesta del DT: “No era mi intención”.

Messi jugará su último partido con su selección en su país por Eliminatorias. (AFP) / JUAN MABROMATA

Sin embargo, tras finalizar la pregunta, le tocó a Scaloni responder con una lágrima en los ojos. “Mañana va a ser un partido muy especial y emotivo. Es un placer tener a Messi y esperemos que la gente y él disfruten mucho del encuentro“, expresó el seleccionador.

Como se sabe, Argentina recibirá a Venezuela desde las 6:30 pm en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este partido será especial para Messi, quien jugará por última vez un duelo de Eliminatorias en su país.

“No sé si después habrá amistosos o más partidos. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el 10 recientemente.

