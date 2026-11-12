Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento este jueves 12 de noviembre, luego de confirmarse su renovación como entrenador de la selección argentina hasta el Mundial 2030. Durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, el técnico no pudo contener las lágrimas al referirse al complicado momento personal que atraviesa tras el fallecimiento de su madre.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien confirmó que el entrenador continuará al frente de la Albiceleste durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la noticia deportiva estuvo marcada por la emoción cuando Scaloni tomó la palabra.

“Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles desde lo familiar, esto me llena la verdad”, expresó el seleccionador, visiblemente conmovido. Sus declaraciones se interrumpieron durante algunos segundos debido a las lágrimas, antes de poder continuar con su mensaje.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

El entrenador atraviesa un momento especialmente doloroso por la muerte de su madre, Eulalia Marzetti, ocurrida a fines de octubre. Esta pérdida familiar llegó pocas semanas antes de que se oficializara su continuidad en el banquillo argentino.

Finalmente, Scaloni agradeció el esfuerzo de la dirigencia de la AFA para concretar el acuerdo y destacó que tanto él como su cuerpo técnico mantienen la ilusión y la motivación para afrontar un nuevo ciclo al mando de la selección argentina.