Por Redacción EC

Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento este jueves 12 de noviembre, luego de confirmarse su renovación como entrenador de la selección argentina hasta el Mundial 2030. Durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, el técnico no pudo contener las lágrimas al referirse al complicado momento personal que atraviesa tras el fallecimiento de su madre.

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