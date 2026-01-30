El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, continuó este jueves con su gira por Europa en seguimiento de futbolistas de cara a los próximos compromisos de la Albiceleste, entre ellos la Finalissima ante España y la preparación para el Mundial de Fútbol 2026. En Madrid, el director técnico presenció un entrenamiento del Atlético de Madrid y se reunió con el cuerpo técnico del club, encabezado por Diego Simeone, para evaluar el rendimiento y la condición física de los jugadores argentinos que militan en el equipo.

Tras el entrenamiento, Scaloni compartió una cena con varios futbolistas argentinos del Atlético de Madrid, entre ellos Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González, en un restaurante de la localidad de Majadahonda. El encuentro, difundido en redes sociales por los propios protagonistas, forma parte de la estrategia del cuerpo técnico para estrechar vínculos y mantenerse al tanto de la situación de sus jugadores fuera de las fechas FIFA oficiales.

En esta gira, Scaloni no pudo contar con Giuliano Simeone, ausente por un cuadro febril, ni con Nahuel Molina, que falta por razones personales, lo que subraya la importancia de estos contactos informales para completar el seguimiento del plantel que integra el proceso argentino.

Esta actividad llega en un momento clave para la Selección Argentina, que mantiene su calendario de compromisos internacionales y continúa afinando la preparación pensando tanto en la Finalissima como en el Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.