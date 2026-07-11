Por Marco Quilca León

La escena dice mucho del recorrido. Lionel Scaloni llegó a los cien partidos como entrenador de la selección argentina con una hoja de vida que parecía imposible imaginar cuando asumió tras el fracaso de Rusia 2018: campeón de América dos veces (2021 y 2024), ganador de la Finalissima y -la más importante- campeón del mundo en Qatar 2022. Lo que comenzó como una apuesta de emergencia terminó convertido en uno de los ciclos más exitosos de la historia albiceleste. Y ahora está a puertas de disputar los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, en su partido 102.

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