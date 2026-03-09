La selección de Bolivia confirmó la convocatoria oficial de la selección nacional para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026. El entrenador Óscar Villegas presentó la lista de futbolistas que afrontarán este decisivo partido.

El combinado boliviano buscará conseguir el ansiado boleto al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La “Verde” terminó en el séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas y obtuvo así el derecho a disputar la repesca intercontinental

Lista de convocados de Bolivia

Arqueros

Carlos Lampe

Guillermo Viscarra

Gerónimo Govea

Defensores

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Fernández

Dieguito Rodríguez

Luis Haquín

Richet Gómez

Marcelo Tórrez

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Mediocampistas

Gabriel Villamil

Ramiro Vaca

Miguel Terceros

Carlos Melgar

Moisés Villarroel

Robson Matheus

Ervin Vaca

Delanteros

Víctor Ábrego

Pablo Godoy

Jesús Sagredo

Gabriel Sotomayor

Jaume Cuéllar

Gustavo Peredo

📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE 🙌



🇧🇴 La Federación Boliviana de Fútbol da a conocer la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa Mundial 2026 y el amistoso ante de Trinidad y Tobago. pic.twitter.com/sLP2QRIjS9 — LA VERDE (@laverde_fbf) March 9, 2026

Entre los jugadores destacados de la convocatoria aparecen figuras importantes del plantel como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Gabriel Villamil, quienes han sido piezas clave del equipo durante el proceso clasificatorio. El plantel combina futbolistas de experiencia con jóvenes que han destacado en el fútbol local e internacional.

Bolivia enfrentará a Surinam en la primera fase del repechaje y, en caso de avanzar, disputará un duelo decisivo frente a Irak por un lugar en la próxima Copa del Mundo. El objetivo del equipo es volver a un Mundial después de más de tres décadas, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.