La selección de Bolivia confirmó la convocatoria oficial de la selección nacional para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026. El entrenador Óscar Villegas presentó la lista de futbolistas que afrontarán este decisivo partido.
El combinado boliviano buscará conseguir el ansiado boleto al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La “Verde” terminó en el séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas y obtuvo así el derecho a disputar la repesca intercontinental
Lista de convocados de Bolivia
Arqueros
- Carlos Lampe
- Guillermo Viscarra
- Gerónimo Govea
Defensores
- Diego Medina
- Yomar Rocha
- Lucas Macazaga
- Roberto Fernández
- Dieguito Rodríguez
- Luis Haquín
- Richet Gómez
- Marcelo Tórrez
- Efraín Morales
- Diego Arroyo
- Leonardo Zabala
Mediocampistas
- Gabriel Villamil
- Ramiro Vaca
- Miguel Terceros
- Carlos Melgar
- Moisés Villarroel
- Robson Matheus
- Ervin Vaca
Delanteros
- Víctor Ábrego
- Pablo Godoy
- Jesús Sagredo
- Gabriel Sotomayor
- Jaume Cuéllar
- Gustavo Peredo
Entre los jugadores destacados de la convocatoria aparecen figuras importantes del plantel como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Gabriel Villamil, quienes han sido piezas clave del equipo durante el proceso clasificatorio. El plantel combina futbolistas de experiencia con jóvenes que han destacado en el fútbol local e internacional.
Bolivia enfrentará a Surinam en la primera fase del repechaje y, en caso de avanzar, disputará un duelo decisivo frente a Irak por un lugar en la próxima Copa del Mundo. El objetivo del equipo es volver a un Mundial después de más de tres décadas, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.