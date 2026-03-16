Por Redacción EC

La Selección de Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos internacionales de la fecha FIFA, en una nómina que llama la atención por la ausencia de Neymar. El técnico Carlo Ancelotti decidió apostar por una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos de cara a la preparación rumbo al próximo ciclo internacional.

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