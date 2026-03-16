La Selección de Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos internacionales de la fecha FIFA, en una nómina que llama la atención por la ausencia de Neymar. El técnico Carlo Ancelotti decidió apostar por una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos de cara a la preparación rumbo al próximo ciclo internacional.

El equipo brasileño afrontará estos partidos amistosos como parte de su proceso de consolidación antes de futuras competencias. Entre los nombres más destacados aparecen el arquero Alisson Becker, el defensor Gabriel Magalhães y el mediocampista Casemiro, quienes lideran una convocatoria que combina experiencia europea con figuras del campeonato brasileño.

En la lista también figuran jugadores en buen momento como Bremer, Léo Pereira y Alex Sandro en defensa, además de mediocampistas como Fabinho y Andrey Santos. La convocatoria busca reforzar la base del equipo mientras se evalúa el rendimiento de nuevos futbolistas que podrían consolidarse en la selección.

Lista de convocados de Brasil

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

La ausencia de Neymar vuelve a ser uno de los temas más comentados en el entorno de Brasil. El delantero no fue considerado debido a su situación física y a la necesidad de recuperar ritmo competitivo, por lo que el comando técnico decidió no arriesgarlo en esta fecha FIFA.

De esta manera, Brasil afrontará los amistosos con un plantel renovado y con la mira puesta en consolidar un equipo competitivo. Para Ancelotti, estos encuentros servirán para probar variantes y seguir construyendo una base sólida que permita al “Scratch” llegar en óptimas condiciones a los próximos desafíos internacionales.