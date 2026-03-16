La selección de Honduras anunció su lista de convocados para el amistoso internacional frente a la selección peruana, que se disputará el 31 de marzo en España durante la fecha FIFA. El llamado marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica de José Francisco Molina, quien presentó su primera convocatoria al mando del combinado catracho.

Honduras confirmó la nómina a través de sus redes sociales y destacó que este encuentro servirá como preparación para los próximos compromisos internacionales. El duelo ante Perú será una oportunidad para evaluar a varios futbolistas que buscan consolidarse en el equipo nacional.

✅Convocatoria | Selección Nacional de Honduras 🇭🇳



🗒️El seleccionador nacional 👤José Molina presenta la convocatoria de la H para el amistoso internacional ante Perú 🇵🇪 este 31 de marzo en España, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa… pic.twitter.com/Ta1KG8Jg8F — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) March 16, 2026

Entre los nombres más destacados de la convocatoria figuran Denil Maldonado, defensor que milita en el Rubin Kazan, además de Darlin Mencia, Leandro Padilla, Eric Puerto y el atacante Luis Palma. Estos jugadores forman parte de la base que Molina pretende consolidar para el nuevo proceso de la selección hondureña.

El amistoso entre Perú y Honduras se disputará en territorio europeo y será uno de los encuentros de preparación en la fecha FIFA de marzo. Para ambas selecciones, el partido servirá para probar variantes y llegar en mejor forma a los próximos retos internacionales.