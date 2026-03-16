Por Redacción EC

La selección de Honduras anunció su lista de convocados para el amistoso internacional frente a la selección peruana, que se disputará el 31 de marzo en España durante la fecha FIFA. El llamado marca el inicio de una nueva etapa bajo la dirección técnica de José Francisco Molina, quien presentó su primera convocatoria al mando del combinado catracho.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.